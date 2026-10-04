Dianteira de Celina Leão consolida onda direitista no Distrito Federal

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Celina Leão (PP) assume a dianteira ou vence no DF, consolidando a guinada direitista do eleitorado da capital. A matéria detalha sua vitória, a superação de desafios como o rompimento político com Ibaneis Rocha e o escândalo do BRB, além da estratégia de aliança com figuras conservadoras como Michelle Bolsonaro. Entenda os bastidores.

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A dianteira de Celina Leão (PP) na eleição ao governo do Distrito Federal, com 49,93% dos votos, à frente do candidato petista Leandro Grass, que ficou em segundo lugar com 34,47%, consolida a onda direitista do eleitorado da capital do país. Eles disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

O pendor dos eleitores do Distrito Federal para a direita está em curso desde o pleito de 2018, quando Ibaneis Rocha (MDB) conquistou mais que o dobro dos votos do então governador Rodrigo Rollemberg (PSB) no segundo turno. Antes dele, o DF esteve sob o comando de Agnelo Queiroz (PT) de 2011 a 2015.

Com o resultado deste domingo, 4, a atual governadora e Grass disputarão o tira-teima daqui a três semanas, com uma grande propensão à reeleição da detentora das chaves do Palácio do Buriti. Se confirmado esse prognóstico, Celina ficará marcada como protagonista bem-sucedida de um roteiro que passa pelo rompimento político com Ibaneis, de quem ela era vice até março deste ano.

Apesar de ter sido afastado do governo do DF durante 65 dias por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enquanto era investigado por suposta omissão nos ataques de 8 de janeiro de 2023, Ibaneis começou o ano de 2026 com um caminho aparentemente seguro para deixar o Buriti e se candidatar ao Senado.

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Tudo caiu por terra quando o ex-mandatário acabou tragado pelo escândalo do Banco Master, sob suspeita de ter extrapolado suas funções para dirigir o Banco de Brasília (BRB) a comprar 58% do capital da instituição financeira de Daniel Vorcaro, mesmo sabendo que o conglomerado se assentava em títulos podres e fraudes bilionárias. O emedebista desistiu de disputar as eleições deste ano.

Durante a campanha, Celina buscou se isolar do negócio fracassado atribuído a seu antecessor, que deixou um rombo de mais de 8 bilhões de reais no BRB, cujo acionista majoritário é o governo do Distrito Federal, e se posicionar como a gestora que encontraria uma solução para salvar o banco.

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Sob seu comando, a aposta para socorrer a instituição é em um empréstimo de 6,6 bilhões de reais junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), mediado pelo Supremo. O FGC, contudo, exige os balanços do BRB para 2025 e os primeiros trimestres de 2026, que ainda não foram publicados.

A apuração também consagra a estratégia da candidata do PP de colar sua imagem à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), eleita ao Senado com 29,05% dos votos, e à senadora Damares Alves (Republicanos).

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Com frequência, as três dão demonstrações públicas de sua amizade e, além de compartilharem visões políticas conservadoras, cultivam o hábito de aparecer juntas em momentos desafiadores — a exemplo da ocasião em que Celina foi internada às pressas em maio com um quadro de pneumotórax e recebeu a visita das duas amigas.