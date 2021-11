Diante de rejeição, Doria teria ‘trabalho dobrado’ em 2022, diz Leite

1/10 Eduardo Leite após evento de campanha em São João da Boa Vista, antes de embarcar rumo a São Paulo - (Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria/VEJA) 2/10 Eduardo Leite após evento de campanha em São João da Boa Vista, antes de embarcar rumo a São Paulo - (Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria/VEJA) 3/10 Eduardo Leite após evento de campanha em São João da Boa Vista, antes de embarcar rumo a São Paulo - (Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria/VEJA) 4/10 Eduardo Leite após evento de campanha em São João da Boa Vista, antes de embarcar rumo a São Paulo - (Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria/VEJA) 5/10 Eduardo Leite à caminho de evento das prévias do PSDB - (Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria/VEJA) 6/10 Eduardo Leite durante evento das prévias do PSDB, em São João da Boa Vista-SP - (Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria/VEJA) 7/10 Eduardo Leite durante evento das prévias do PSDB, em São João da Boa Vista-SP - (Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria/VEJA) 8/10 Eduardo Leite durante evento das prévias do PSDB, em São João da Boa Vista-SP - (Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria/VEJA) 9/10 Eduardo Leite durante evento das prévias do PSDB, em São João da Boa Vista-SP - (Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria/VEJA) 10/10 Eduardo Leite durante evento das prévias do PSDB, em São João da Boa Vista-SP - (Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria/VEJA)

Na acirrada disputa contra o governador de São Paulo, João Doria, nas prévias que definirão o candidato do PSDB à Presidência da República, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aposta no discurso de que tem um perfil mais adequado que o adversário para pacificar o partido e depois sentar-se à mesa com outras legendas de centro para discutir os caminhos da “terceira via” na disputa presidencial. Para fora do ninho tucano, o gaúcho vê em Doria um perfil beligerante e inadequado à eleição de 2022, já fortemente polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com ambos ainda engatinhando nas intenções de voto, Leite avalia que o paulista ainda teria um “duplo trabalho” diante da rejeição que ostenta. Segundo a mais recente pesquisa Datafolha, Doria tem 37% neste quesito, número semelhante ao de Lula (38%), enquanto Leite aparece com 18%.

Na reta final da campanha antes da votação das prévias, no dia 21 de novembro, os dois candidatos tentam conquistar votos visitando os estados onde, em tese, o adversário está em vantagem, como mostra reportagem de VEJA da edição desta semana. Em entrevista dentro da van de sua campanha, no trajeto entre um evento em São João da Boa Vista (SP) e o aeródromo da cidade, no sábado, dia 6, Leite também afirmou que a composição da terceira via será definida “à luz do cenário eleitoral”. Leia abaixo:

O senhor esperava que as prévias do PSDB chegassem ao nível de acirramento a que chegaram nos bastidores? É natural que, numa disputa, o enfrentamento se dê. Há uma vaga apenas e há o enfrentamento, que deveria se dar no campo das ideias e nem sempre acaba sendo. Nós estamos sempre jogando na bola, nunca nas canelas. Uma representação [aliados de Leite apresentaram uma acusação de fraude contra aliados de Doria] é um instrumento institucionalmente estabelecido para se manifestar, não é um tipo de ataque, é simplesmente usar os caminhos institucionalmente estabelecidos. A gente identificou filiações extemporâneas, o conjunto probatório é farto, demonstra claramente, tanto é que houve a decisão do partido de não permitir voto aos prefeitos.

A unificação do PSDB pós-prévias corre risco? Eu tenho uma trajetória conhecida de não partir para agressões, ataques, enfrentamento que gere impossibilidade de composição. Uma prova disso é meu governo no Rio Grande do Sul, ganhei a eleição do então governador, do MDB (José Ivo Sartori), e em seguida o MDB foi convidado a participar do governo. Fizemos o enfrentamento, que eventualmente tem seus momentos mais ácidos, mas buscamos sempre fazê-lo de forma respeitosa, sem inviabilizar posições. Política tem disso, nas disputas se acentuam as diferenças e espero, sim, que o PSDB saia unido desse processo, desde que, é claro, as regras sejam respeitadas.

Como o senhor vê a pulverização de candidaturas ao centro para 2022? É legítimo que os partidos busquem viabilizar seus próprios projetos. É até esperado que isso aconteça neste momento, os partidos se formam buscando protagonizar processos políticos, especialmente considerando que no bloco da terceira via há equivalência de intenções de voto em uma banda entre os 3% e 8%, o que permite que nenhum avoque o direito de ser neste momento o candidato. É esperado que se mantenha o canal aberto entre os candidatos que possibilite no momento mais apropriado, que não vejo antes de abril ou maio, uma composição à luz do que tivermos no cenário eleitoral. Confirmando-se um cenário em que há polarização entre quem é presidente e quem já foi presidente, não tenho expectativa de que tenha um único candidato, mas é interessante que possamos reduzi-la para viabilizar a terceira via.

Há um “número máximo” possível de candidaturas ao centro, para que não se divida tanto os votos? Política não é matemática. Há neste momento intenção de votos entre os dois que polarizam, mas a rejeição a Lula e a Bolsonaro turbina a intenção de voto no outro, vejo isso claramente. Muita gente se indica eleitora do Lula, mas não quer verdadeiramente a volta de Lula, mas sim tirar Bolsonaro. No momento em que ela conhecer as alternativas, se tivermos a capacidade de nos conectarmos com a população, a gente viabiliza esses votos à terceira via. Poderá haver uma retirada de votos de um e outro no momento em que a campanha se der. Claro que não é interessante que haja cinco, seis, sete candidaturas, tanto quanto pudermos reduzir, mais interessante.

O mais fácil é tirar Bolsonaro do segundo turno? É imprevisível, a queda de popularidade do presidente é natural à medida que ele tem uma rejeição altíssima, mais de 60% indicam que ele não merece continuar, mas ainda está distante a eleição. Em uma eleição que tem rejeições tão altas a candidatos que polarizam, é absolutamente prematuro fazer análises sobre quem ficará de fora, as rejeições vão ser muito determinantes do processo eleitoral, dos movimentos que vierem a acontecer.

O senhor também costuma citar em discursos a rejeição a Doria, seu adversário nas prévias. Ter uma candidatura que precisa primeiro desfazer a rejeição para depois construir uma imagem nova é um duplo trabalho. A candidatura de Doria parte de ter que desconstruir a imagem que dá a ele uma rejeição, para depois construir uma imagem: são dois trabalhos numa eleição que já não é fácil. Não estou aqui julgando se a rejeição é justa ou injusta, ela é um fato, se apresenta, é clara, mesmo em São Paulo, seu estado, que tem a maior população e maior eleitorado. O candidato que parta fragilizado de São Paulo tem um desafio adicional. Pode-se argumentar que a rejeição é injusta, pelos enfrentamentos, mas foram os enfrentamentos que ele escolheu, e da forma que escolheu fazer, que lhe conferiram isso. Parece ser uma eleição de menos espaço para esse perfil, como do governador Doria. O desgaste acumulado do governador torna para ele o caminho muito difícil e por isso precisamos de uma alternativa.

Doria tem a vacina como trunfo, mas até o momento isso não aparece nas pesquisas favoravelmente a ele. Por que isso ocorre, na sua avaliação? Ele tem seu próprio estilo, ganhou suas eleições com seu estilo, mas talvez não seja esse estilo que a população esteja procurando para a próxima eleição. Eu ganhei minhas eleições com meu estilo de fazer política, fico impossibilitado de tecer comentários sobre se um estilo é melhor que o outro, são diferentes, cabe ao partido decidir qual estilo terá melhor capacidade de se conectar com a população e melhor servirá o Brasil nesse momento de divisão política. O país que vamos receber em 2023 é muito dividido politicamente, será preciso construir e reconstruir pontes e relações. Doria optou num caminho de mais divisão, fez fortes ataques a Lula, se construiu como candidato em 2016 fazendo fortes ataques, não estou julgando se é certo ou errado, mas são fatos. Depois abraçou fortemente Bolsonaro, hoje ataca o fortemente, isso gera na população uma percepção a respeito dele que parece dificultar os caminhos. Isso não é falar bem ou mal, isso está nas pesquisas. Em 2018, talvez o perfil dele tivesse encontrado mais espaço e o PSDB talvez tivesse com ele um desempenho melhor. Isso não faz dele melhor que Alckmin, cada eleição tem uma história. As condições que vamos encontrar agora, na minha visão, nos exigem não um terceiro polo de radicalização, mas uma terceira via. Se já tem dois lados da mesa brigando um com o outro, não vamos botar um para brigar mais com os outros, vai ser uma confusão generalizada. A gente precisa de alguém que chame à sensatez, ao equilíbrio, e que traga na sua história isso.

Como vê o fato de tucanos do Rio Grande do Sul declararem apoio a Doria? Não constrangerei ninguém a estar ao meu lado. Todos têm liberdade para estar do lado de quem quiserem. Não vais ouvir nenhuma história ou boato de qualquer tipo de oferta ou constrangimento a prefeitos, vereadores ou deputados do meu estado para estarem ao meu lado. Não tratarei ninguém diferente, é um processo absolutamente democrático e cada um tem direito de escolher o caminho que entender melhor.

De que modo o senhor viu a aprovação da PEC dos Precatórios, na Câmara, com apoio de deputados do PSDB, incluindo aliados do senhor? A PEC não merece avançar nas condições em que se apresenta, é bem-vindo um ajuste na legislação a respeito do pagamento dos precatórios, como taxas de correção, uso de financiamentos para pagamentos de modalidades diferentes dos precatórios. O que acabou se transformando a PEC foi um fura teto cheio de penduricalhos. Nas condições em que ela se apresentou, não merece prosperar, é um problema ao país. Governar é fazer escolhas, o governo precisa enfrentar privilégios, reduzir gastos, fazer reformas. É justo que se fale em em viabilizar pagamento maior a famílias de baixa renda via Bolsa Família ou Auxílio Brasil, mas é fundamental que isso aconteça com dinheiro que se tem, e não com contabilidades para espichar esse cobertor.