‘Dia importante para o nosso futuro’, diz Lula sobre agenda com Alcolumbre e Hugo Motta

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Lula se reunirá com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir pautas urgentes como o fim da taxa das blusinhas, o fim da escala 6×1, a PEC da Segurança Pública e o Marco Legal dos Minerais Críticos. O encontro é estratégico após a reconciliação com Alcolumbre e visa aprovar matérias importantes antes das eleições.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi às redes sociais para exaltar a importância do encontro que terá nesta quarta-feira com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre.

“Hoje é um dia importante para o nosso futuro. Vou me reunir com os presidentes Hugo Motta (Câmara) e Davi Alcolumbre (Senado) para tratar, com a urgência que o povo brasileiro precisa, de quatro assuntos: fim da escala 6×1 e da taxa das blusinhas, PEC da Segurança Pública e o Marco Legal dos Minerais Críticos”, escreveu o petista em sua página oficial no X.

“O Brasil está pronto para dar estes passos e para garantir mais tempo e segurança para as famílias brasileiras”, completou.

Este será o primeiro encontro entre os três depois que Lula se reconciliou com Alcolumbre após meses de afastamento.

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O petista precisa que o Congresso aprove a MP do fim da taxa das blusinhas na semana de esforço concentrado do Legislativo antes das eleições para evitar que a matéria caduque e a taxa volte a ser cobrada dos consumidores.

Em relação à PEC do fim da escala 6×1, o presidente deseja que a proposição avance no Senado na próxima semana, o que representaria um gesto ao eleitorado às vésperas do primeiro turno das eleições.