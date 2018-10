O candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibaneis, lidera com 41%, segundo levantamento de boca de urna do Ibope divulgado neste domingo (7). Seu adversário no segundo turno ainda está indefinido.

O governador Rodrigo Rollemberg (PSB) está em segundo, com 12%. Em seguida, aparece Rogério Rosso (PSD), com 11%. Eliana Pedrosa (Pros), que chegou a liderar as pesquisas ao longo da campanha, registrou apenas 9%. General Paulo Chagas (PRP) tem 8%, e Alberto Fraga (DEM), 7%. Fátima Sousa (PSOL) possui 5%, e Júlio Miragaya (PT), 4%. Alexandre Guerra (Novo) tem 3%. Guillen (PSTU) e Renan Rosa (PCO) não pontuaram.

A pesquisa tem margem de erro de três pontos porcentuais. O Ibope ouviu 2.600 eleitores. O levantamento foi registrado sob os números DF-08518/2018 e BR-01948/2018.