A desistência, no mês passado, do governador Paulo Hartung (MDB) de disputar a reeleição no Espírito Santo redistribuiu o jogo político no estado, favorecendo a volta ao poder de Renato Casagrande (PSB), que foi governador capixaba entre 2011 e 2014. O PSDB de Geraldo Alckmin esteve no centro das decisões.

Enquanto o vice de Hartung, o tucano César Colnago, defendia a manutenção da aliança visando a reeleição, outra parte do PSDB, representada pelo senador Ricardo Ferraço, desenhava uma aliança com Casagrande. Uma reunião com a presença de Alckmin chegou a ser feita em Brasília para discutir as alianças, mas Hartung já havia decidido não ser candidato.

O emedebista comandava o Espírito Santo pela terceira vez e afirmou, em nota, que era hora de “passar o bastão”. Ele chegou a afirmar em entrevistas que não disputaria mais cargos eletivos, mas disse que aceitaria assumir algum ministério. Ele já foi filiado ao PSDB nos anos 1980 e 1990.

Outro fator que pode ter pesado para a decisão foi a taxa de rejeição ao governador. Segundo pesquisa realizada pela Futura Consultoria, Hartung era o candidato com a maior taxa de reprovação no estado: 24,6%. Já Casagrande, entre todos os candidatos, possuía a menor: 7,4%, ou seja, teria o maior potencial de crescimento ao longo da campanha. Ele também conseguiu aglutinar 18 partidos em sua coligação.

Com a saída do atual governador da disputa, seu partido acabou se aliando à chapa da senadora Rose de Freitas, que havia trocado o MDB, em abril deste ano, pelo Podemos, para disputar as eleições.

Outros candidatos, como Jackeline Rocha, do PT, e Aridelmo Teixeira, do PTB, acabaram praticamente isolados, sem alianças políticas.

Conheça os candidatos ao governo do Espírito Santo:

André Moreira (PSOL), advogado

Vice: Adriana Gonçalves (PSOL)

Coligação: PSOL, PCB

Aridelmo Teixeira (PTB), ex-secretário de Educação do Espírito Santo

Vice: Jéssica Polese (PTB)

Coligação: PTB, PMB

Carlos Manato (PSL), médico e ex-deputado federal

Vice: Rogério Zamperlini (PSL)

Coligação: PSL, PRB, PR

Jackeline Oliveira Rocha (PT), empresária e estudante de administração

Vice: Cleber Lanes (PT)

Renato Casagrande (PSB), ex-governador do Espírito Santo

Vice: Jaqueline Moraes (PSB)

Coligação: PSB, PPS, PSDB, PDT, DEM, PP, PSD, PSC, PROS, PCdoB, PHS, PV, PTC, Avante, PPL, DC, PRP, Solidariedade

Rose de Freitas (Podemos), ex-deputada federal e senadora

Vice: Thanguy Friço (Podemos)

Coligação: Podemos, MDB, Rede, PRTB, PMN, Patriota