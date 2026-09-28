Desinteresse por política é maior entre mulheres de baixa renda, diz pesquisa

O desinteresse das mulheres pela política é inversamente proporcional à renda. Entre quem recebe até dois salários mínimos, 23,2% se declaram nada interessadas, contra 10,9% na faixa de dois a cinco salários mínimos e 6,5% entre as que ganham mais do que isso.

Os dados estão na pesquisa “Voto Feminino”, conduzida pelo Projeto Brief com 3.594 mulheres.

No grupo de menor renda, 29,1% ficaram fora do voto válido em 2022, somando brancos, nulos e ausências. O número é mais do que o dobro dos 13,1% registrados entre as mulheres com renda acima de cinco salários mínimos.

As mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro, com 83,8 milhões de eleitoras aptas a votar em 2026, ou 52,8% do total.

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“O objetivo da pesquisa é ajudar as pessoas a entender quem são essas mulheres que estão indecisas, o que pode mobilizá-las a votar e como a política impacta diretamente a vida delas, a educação dos filhos, a segurança, tudo. Queremos que os dados não fiquem só no diagnóstico e ajudem, de fato, na produção de uma comunicação que dialogue com esse público”, afirma Carol Luck, coordenadora do projeto.

O estudo integra a Decisivas, plataforma pública e gratuita do Projeto Brief que reúne pesquisa, escuta digital e testes de mensagem sobre os públicos considerados decisivos para as eleições, voltada a organizações da sociedade civil, comunicadores e campanhas.