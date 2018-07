Desembargador responde Moro e mandar soltar Lula imediatamente

O desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), publicou um novo despacho sobre o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Favreto respondeu à decisão do juiz Sergio Moro, que havia orientado a Polícia Federal a aguardar uma posição do relator oficial do caso, João Pedro Gebran Neto, e determinou que Lula seja solto “com urgência”.

“Registro ainda, que sem adentrar na funcionalidade interna da Polícia Federal, o cumprimento do alvará de soltura não requer maiores dificuldades e deve ser efetivado por qualquer agente federal que estiver na atividade plantonista, não havendo necessidade da presença de delegado local”, escreveu Favreto.

Com a posição do desembargador, o ex-presidente deve ser solto nas próximas horas. Mais cedo, Moro afirmou que como a decisão que o autorizou a prender Lula foi dada por uma turma do TRF4, formada por três desembargadores, Rogério Favreto não teria “competência”, no sentido de controle sobre a matéria, para soltar o petista. É esperado um posicionamento do desembargador Gebran Neto, relator original, instado por Moro a se manifestar sobre o processo.