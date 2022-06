Desembargador que soltou ex-ministro disputa vaga indicada por Bolsonaro

O desembargador Ney Bello, que mandou soltar o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e os pastores envolvidos no escândalo, está na lista quádrupla para uma das vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, o integrante do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) não vinha sendo apontado como o preferido do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus aliados.

Como mostrou VEJA no início deste mês, o presidente do TRF-2, Messod Azulay, tem a preferência do clã e já recebeu o aval até do ministro mais bolsonarista do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques. Ele é amigo da advogada do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Luciana Pires, e também ganhou o beneplácito de uma das figuras mais influentes na Justiça do Rio, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão.

Há, contudo, duas vagas abertas no STJ, ainda sem data para serem preenchidas. E a decisão de Ney Bello desta quinta-feira foi lida imediatamente como um aceno ao Planalto.