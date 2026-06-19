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Política

Desembargador que governa o Rio escala força-tarefa para auditar secretarias e autarquias

Técnicos dos tribunais de Contas do estado e do município do Rio farão varredura em contratos e licitações, sob coordenação da Casa Civil

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 15h15
Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio de Janeiro
Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Desembargador que governa o Rio escala força-tarefa para auditar secretarias e autarquias Priorize VEJA no Google

O desembargador Ricardo Couto, governador interino do Rio de Janeiro, deu mais um passo na ofensiva para revisar a máquina estadual e publicou as regras para uma ampla auditoria em secretarias, autarquias, fundações e empresas públicas. A iniciativa será conduzida por uma força-tarefa formada por técnicos cedidos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e pelo Tribunal de Contas do Município (TCM-RJ).

A regulamentação foi publicada nesta semana pela Secretaria da Casa Civil, que vai coordenar o trabalho, e prevê uma varredura em contratos, licitações, despesas e programas governamentais executados em 2025 e 2026. O objetivo oficial é identificar riscos, falhas de gestão e oportunidades de economia, além de propor medidas para fortalecer a governança, a transparência e os controles internos. O prazo inicial para conclusão é de 120 dias, com possibilidade de prorrogação.

A equipe vai analisar a execução orçamentária do estado e também examinará, por amostragem e com base em critérios de risco, contratos considerados relevantes, licitações sem cobertura orçamentária e processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação — modalidades tradicionalmente vistas por órgãos de controle como mais suscetíveis a irregularidades e corrupção.

A medida amplia o processo de revisão administrativa iniciado por Couto desde que assumiu interinamente o governo, em março. O desembargador já promoveu cortes em cargos comissionados, reduziu estruturas administrativas e tem repetido, em encontros reservados e declarações públicas, que pretende deixar o estado com as contas em ordem ao fim do mandato-tampão.

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A expectativa é que a auditoria ofereça um raio-x dos contratos firmados durante os últimos anos da gestão de Cláudio Castro (PL). Integrantes do governo afirmam que o levantamento servirá para identificar gastos considerados excessivos, contratos problemáticos e possíveis fragilidades nos mecanismos de controle da administração estadual.

O resultado da auditoria poderá servir de base para recomendações administrativas, revisões de contratos e eventual encaminhamento de informações a órgãos de controle e investigação.

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