Desembargador proíbe veto da Petrobras a empresa acusada de grave acidente

O desembargador Guaraci de Campos Vianna, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) autorizou, por meio de uma tutela de urgência (decisão provisória antecipada), que uma empresa proibida de contratar com a Petrobras, em razão de irregularidades graves na execução de um serviço, que provocaram o afundamento de partes da plataforma P-71 em 2019, pudesse voltar a participar de licitações da petrolífera.

A decisão beneficiou a empresa Tranship, apontada pela Petrobras como responsável pelo acidente que envolveu dois módulos da plataforma que eram transportados no litoral de Santa Catarina, em 2019, e causou prejuízos de bilhões de reais e atrasou o projeto de construção da unidade. A plataforma está em construção até hoje no Espírito Santo.

“O Inquérito Administrativo para os Fatos da Navegação (…) concluiu que a autora da (ação) inicial, por não cumprir as limitações de mar e vento que, aliás, vinham sendo informadas pela Marinha três dias antes do incidente, (…) foi a culpada pelo emborcamento da balsa que carregava e, por conseguinte, da perda total dos módulos encomendados pela Tupi B.V. para comporem a Plataforma P-71, atrasando as operações da Petrobras em pré-sal”, afirma a Petrobras em alegações apresentadas ao desembargador, que foram rejeitadas.

O desembargador é conhecido por tomar decisões individuais polêmicas e já foi afastado em razão disso. No final de 2019, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou o magistrado no meio de uma investigação sobre a concessão de liminares para favorecer acusados durante plantões judiciais. Na época, o corregedor do CNJ, ministro Humberto Martins, mencionou a concessão de prisão domiciliar para dois acusados de exploração sexual que estavam foragidos e eram procurados internacionalmente. Segundo Martins, havia “robusta prova, por meio de fotos e anúncios” da exploração sexual, mas o que chamou a atenção foi o fato de o desembargador ter se voluntariado para participar do plantão, coisa que ele não havia feito nos últimos cinco anos. O afastamento dele foi aprovado por unanimidade no plenário do CNJ.

O desembargador, agora de volta ao posto, acatou argumento da Tranship de que o caso ainda está sendo investigado pelo Tribunal Marítimo, autoridade judiciária encarregada de apurar esse tipo de acidente, e que o serviço foi prestado por uma empresa terceirizada, não por ela diretamente, argumento que a Petrobras contesta. “A Tranship, na qualidade de fornecedora cadastrada no sistema Petrobras, foi sancionada pela irresponsabilidade de seus prepostos que afundaram, não apenas módulos gigantescos de plataforma, mas também todo um cronograma de produção de petróleo e de gás natural, em prejuízo direto à Petrobras e a toda administração pública”, diz a petrolífera.

Na decisão, o desembargador Guaraci de Campos Vianna determina que a Petrobras não só suspenda a proibição à participação da Tranship em licitações da estatal, mas também retire a informação sobre a punição de todas as suas plataformas digitais, portais, sites governamentais (como o Portal da Transparência), cadastros da companhia e sistemas como o Petronect. A Petrobras ainda pode recorrer.