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A forte ligação entre Lula e o chefe da PF, Andrei Rodrigues, gera tensão com o STF e o Senado. Entre polêmicas no caso Master e suspeitas de interferência política, o delegado enfrenta questionamentos que podem ameaçar seus planos no governo. Entenda os bastidores da crise.

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O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu costumava repetir um mantra bastante peculiar. Segundo ele, para governar, o presidente da República, quem quer que seja, precisava impor sua autoridade sobre a Receita e a Polícia Federal. Controlando a Receita, o mandatário teria em mãos um eficiente instrumento para arrefecer determinados ânimos. Controlando a polícia, além de autoproteção, contaria com uma arma que pode ser usada para intimidar, constranger ou, dependendo do caso, até fulminar adversários — e tudo naturalmente dentro da lei. Em seu terceiro mandato, Lula seguiu à risca o ensinamento, particularmente em relação à Polícia Federal. Para chefiar o órgão, o petista escolheu o delegado Andrei Rodrigues, coordenador de sua segurança pessoal durante a campanha de 2022. Essa proximidade entre os dois desde o início gerou as mais variadas intrigas, está na raiz de conflitos envolvendo aliados e instigou a desconfiança dos políticos de oposição. Os questionamentos sobre o papel dele aumentaram substancialmente nos últimos tempos.

Andrei Rodrigues não é alvo de nenhuma investigação formal, mas é alvo de críticas e suspeitas. Em setembro passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça chegou a cogitar decretar a prisão preventiva do delegado. Responsável pelo inquérito do Banco Master, o magistrado desconfiava, entre outras coisas, que o diretor da PF estava interferindo na investigação. Mendonça desistiu da prisão, mas determinou que Rodrigues fosse afastado do cargo. O delegado estaria vazando informações sigilosas a aliados do governo e estaria empenhado em evitar o aprofundamento da apuração, já que seu nome constava na lista de autoridades que participaram, em 2024, da notória degustação de uísque em Londres — evento organizado e financiado por Daniel Vorcaro, então dono do banco. O STF revogou o afastamento, mas o caso continuou escalando.

O celular de Daniel Vorcaro mostrou que o banqueiro cultivava relacionamentos importantes em todas as esferas de poder. Para esclarecer o nível desses relacionamentos, o presidente do STF, Edson Fachin, requisitou ao diretor-geral da PF um relatório sobre os ministros da Corte citados nos diálogos do dono do Master. Os delegados responsáveis pela investigação elaboraram o documento e, na sequência, foram afastados das funções de apuração. Houve uma quebra de confiança, segundo Andrei Rodrigues, já que o relatório deveria ter se limitado a reproduzir os achados, sem fazer qualquer juízo de valor. Para a associação que representa os policiais, o que aconteceu foi uma interferência indevida do diretor, que, além de punir os subordinados, ainda mandou refazer o relatório. Na quarta-feira 18, Rodrigues e o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, foram prestar esclarecimentos sobre o caso à Comissão de Segurança Pública do Senado. Eles foram ouvidos por cerca de duas horas, responderam a praticamente todos os questionamentos, mas não dissiparam as dúvidas.

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Não se sabe, por exemplo, quais foram as informações do relatório que desagradaram ao diretor. Não se sabe quantos nem quais ministros foram relacionados. Rodrigues justificou que o conteúdo do documento é sigiloso. Para garantir transparência ao caso, também anunciou que encaminharia ao STF os dois relatórios. “Estou protegendo a instituição porque se estava avançando em algo que não lhe cabe, que é investigar ministro. (Os policiais) fizeram um relatório que extrapolou as balizas dadas pelo Supremo”, justificou o diretor-geral. Para o senador Alessandro Vieira (MDB-­SE), autor dos requerimentos, é tudo muito estranho. “As explicações não convencem. Ele reconhece a interferência no conteúdo dos relatórios sobre o suposto envolvimento de ministros no caso Master, mas alega que fez isso dentro de suas atribuições legais. Não está certo”, disse o parlamentar. Antes de encerrar o depoimento, Vieira perguntou ao delegado se as interações dele com Vorcaro poderiam influenciar as investigações. Rodrigues não quis comentar.

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A proximidade com o presidente transforma qualquer episódio envolvendo o diretor-geral da PF numa questão política. Na terça-feira, véspera do depoimento no Senado, Lula se reuniu com ele no Palácio da Alvorada, onde descansava após uma longa viagem à Ásia. Até aquele momento, Rodrigues não havia confirmado o comparecimento à comissão. A ausência elevaria a temperatura da crise. Não foi revelado o que os dois conversaram. Na reta final da campanha eleitoral, o petista revelou ter repreendido o auxiliar por sua participação na degustação de uísque promovida pelo ex-dono do Master e afirmou que as explicações dele não convenceram. “Eu chamei a atenção de que o papel de diretor da Polícia Federal não permite que ele tivesse ido a Londres. Ele não precisava ter ido. Ele sabe que eu o repreendi, alertei o ministro da Justiça”, declarou o presidente em entrevista.

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Se envolver diretamente nesse vespeiro é tudo que o presidente da República não quer. No final do ano passado, Rodrigues entregou a Edson Fachin um conjunto de documentos com fortes suspeitas sobre a relação do ministro Dias Toffoli com Daniel Vorcaro, incluindo a hipótese de o ministro ser o proprietário real de um fundo de investimentos ligado ao antigo dono do Master. É improvável que o chefe da PF tenha tomado a decisão de produzir o papelório à revelia de Lula, que, como se sabe, transformou o ministro em persona non grata após ser impedido pelo juiz de ir ao velório do irmão quando estava preso na Operação Lava-Jato. Depois da apresentação do documento, Toffoli perdeu a relatoria do caso Master, transferida ao ministro André Mendonça. Em outra controvérsia recente, o delegado repassou a Alexandre de Moraes relatórios de inteligência apócrifos que foram usados pelo magistrado para questionar a legitimidade de um pedido de investigação contra ele feito por Mendonça.

O diretor da PF é o único servidor de segundo escalão que tem o privilégio de despachar diretamente com o presidente. O prestígio incomoda certos auxiliares de Lula. “Andrei esvaziou as funções dos últimos ministros da Justiça, a quem caberia conter esse lado político da Polícia Federal”, disse a VEJA um ministro do STF, sob condição de anonimato. “O Andrei gosta e o presidente também”, completou. Em agosto, Lula demitiu seu chefe de gabinete, Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola, depois de saber que ele recebeu mais de 200 000 reais da lobista Roberta Luchsinger. O desligamento ocorreu pouco antes de o caso vir a público. Deu tempo de Marcola devolver o dinheiro e dizer que se tratava de um empréstimo. A lobista, tempos depois, desmentiu o ex-assessor.

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Outro episódio problemático envolveu o filho mais velho do presidente. Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, deixou o Brasil no ano passado, logo após uma operação da Polícia Federal que desmantelou uma quadrilha que desviou bilhões de reais dos aposentados do INSS. As investigações revelaram que o primogênito, além de sócio informal de Roberta Luchsinger, tinha uma parceria comercial com o líder da organização criminosa. Na quebra dos sigilos telemáticos dos envolvidos foi encontrado um intrigante diálogo de Luchsinger. “É preciso tirar Fábio do país até junho”, escreveu a lobista a um empresário, quatro meses antes de o escândalo se tornar conhecido. Há quem acredite que a coincidência de datas e a repentina mudança do primogênito de Lula para a Espanha não foram obras do acaso. Episódios assim servem para reforçar a desconfiança de que certas ações da Polícia Federal são guiadas por uma bússola política (veja o quadro).

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Na última campanha, Lula prometeu que, se eleito, criaria o Ministério da Segurança Pública, órgão pensado para servir de vitrine de seu quarto mandato e cobiçado por diferentes agentes públicos e políticos. O presidente tem planos ambiciosos para a pasta que vai coordenar o combate às facções e, por isso, pensava em indicar para comandá-la alguém de sua mais absoluta confiança. O atual diretor da Polícia Federal era o nome mais cotado para essa vaga. Ao que consta, o projeto continua valendo, mas a promoção de Rodrigues ao posto de ministro pode ter sido comprometida pelas muitas polêmicas que envolvem sua gestão à frente da Polícia Federal.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022