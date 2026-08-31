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Política

Desaprovação de Lula cresce e diferença para aprovação é a maior desde maio, diz BTG/Nexus

Maioria dos que desaprovam presidente aponta resultados do governo como principal motivo

Por Da Redação 31 ago 2026, 07h47 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h16
Homem branco de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno escuro e gravata vinho, fala ao microfone com a boca aberta, em frente a um fundo azul com letras brancas desfocadas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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A desaprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 51% na nova pesquisa BTG/Nexus, enquanto a aprovação recuou para 46%. A diferença de 5 pontos percentuais entre os dois indicadores é a maior registrada desde maio na série do levantamento.

Na rodada anterior, 49% desaprovavam o governo e 48% aprovavam. As variações foram de 2 pontos para cima na desaprovação e de 2 pontos para baixo na aprovação. Outros 2% não souberam ou não responderam na nova pesquisa.

+ O crescimento de Augusto Cury em nova pesquisa após entrevista na TV e início do horário eleitoral

O que mudou na avaliação do governo?

A piora também aparece na pergunta em que os entrevistados classificam a administração como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

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A parcela que considera o governo ruim ou péssimo passou de 43% para 46%. Já os que avaliam a gestão como ótima ou boa foram de 35% para 37%, enquanto 18% classificam o governo como regular.

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A série da Nexus mostra que aprovação e desaprovação vinham próximas nos últimos meses. O novo resultado abre uma distância maior entre os dois indicadores.

+ Qual é a maior preocupação do eleitor brasileiro, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus

Por que os eleitores desaprovam Lula?

A pesquisa investigou pela primeira vez nesta rodada o que pesa mais na desaprovação do presidente.

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Entre os que desaprovam o governo, 62% afirmam que a principal razão é a insatisfação com os resultados das políticas, ações, obras e leis executadas pela gestão. Outros 20% dizem que desaprovam principalmente porque rejeitam as ideias de Lula.

Há ainda 13% que apontam as duas razões ao mesmo tempo. Outros 1% não escolheram nenhuma das opções e 3% não souberam ou não responderam.

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E o que sustenta a aprovação?

Entre os eleitores que aprovam Lula, 51% afirmam que o principal motivo é a satisfação com os resultados das políticas, obras e leis do governo.

Outros 36% dizem que a aprovação ocorre principalmente porque apoiam as ideias do presidente, enquanto 7% citam as duas razões.

O cruzamento mostra, portanto, que tanto a aprovação quanto a desaprovação são explicadas majoritariamente pela avaliação dos resultados concretos da gestão, e não apenas pela identificação ou rejeição política ao presidente.

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Como a avaliação do governo aparece na corrida eleitoral?

A relação entre avaliação da gestão e intenção de voto é forte. Entre os que aprovam o governo, 81% declaram voto em Lula no principal cenário estimulado de primeiro turno.

Entre os que desaprovam, 62% escolhem Flávio Bolsonaro, enquanto Augusto Cury aparece com 17% e Ronaldo Caiado, com 6%. Lula registra 2% nesse grupo.

A 12ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.005 pessoas por telefone entre os dias 28 e 30 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08900/2026.

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