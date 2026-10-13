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Política

Derrotados, Haddad e Paes tentam mobilizar eleitores para Lula em SP e no RJ

Ex-ministro convoca ato em São Paulo, enquanto ex-prefeito do Rio anuncia 'luta' pela reeleição do petista; ambos perderam para bolsonaristas no primeiro turno

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 10h53 | Atualizado em 13 out 2026, 11h50
Lula, Fernando Haddad e Eduardo Paes
Lula, Fernando Haddad e Eduardo Paes (Adonis Guerra/Divulgação | Mauro Pimentel/AFP)
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Derrotados, Haddad e Paes tentam mobilizar eleitores para Lula em SP e no RJ Priorize VEJA no Google

A menos de duas semanas do segundo turno da eleição presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os candidatos derrotados que foram apoiados pelo petista nas disputas pelos governos de São Paulo e do Rio de Janeiro, primeiro e terceiro maiores colégios eleitorais do país, entraram de vez na mobilização para tentar reeleger o petista.

Em São Paulo, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) é o coordenador oficial da campanha de Lula. Após um grande evento na Avenida Paulista no último domingo, 11, em prol da eleição de Lula, ele convoca uma segunda manifestação para esta terça-feira, 13, no Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Chamado de “o Grande Ato da Virada”, o evento visa virar o jogo eleitoral e, simbolicamente, fortalecer a esperança da esquerda. Lula terminou o primeiro turno em segundo lugar, atrás de Bolsonaro por quase dois pontos percentuais.

Já no Rio de Janeiro, os petistas passaram a semana passada em dúvida sobre o engajamento do ex-prefeito da capital fluminense Eduardo Paes (PSD) na campanha de segundo turno de Lula. No entanto, na noite de ontem, ele foi às redes sociais para sanar os questionamentos, declarando seu apoio.

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“Acabou o fim de semana no sítio! Agora é luta para o Rio entender o quanto o presidente Lula ajudou esse lugar. É hora de falar de vida real! Terra plana e ideologia de gênero não enchem barriga nem tornam mais fácil a vida de ninguém! “, escreveu Paes, dando a entender que deve se mobilizar fortemente em favor do petista nos próximos dias.

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Apesar da declaração, ainda não há nenhum ato oficial, puxado por Paes, programado em favor de Lula no Rio de Janeiro. Sem cargo e sem disputar o segundo turno, a tendência é de que ele também aposte em mobilizações populares de rua, como Haddad em São Paulo.

Na segunda-feira, 12, duas grandes manifestações em favor de Lula foram realizadas na capital fluminense, uma na praia de Copacabana, na zona sul, e outra na Lapa, no centro da cidade.

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Tanto Paes quanto Haddad fracassaram na tentativa de chegar ao segundo turno nas eleições para os governos de seus estados — ambos foram derrotados por candidatos bolsonaristas.

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O ex-ministro da Fazenda perdeu para Tarcísio de Freitas (Republicanos), que já havia vencido o petista na mesma disputa em 2022. Já o ex-prefeito carioca foi batido de forma surpreendente pelo deputado estadual Douglas Ruas (PL) depois de ter liderado as pesquisas eleitorais desde a pré-campanha.

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