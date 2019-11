Deputados do PSL pedem prisão de Lula pela Lei de Segurança Nacional

Os deputados do PSL Carla Zambelli (SP) e Ubiratan Sanderson (RS) protocolaram nesta segunda-feira na Procuradoria-Gerald a República um pedido para prender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com base na Lei de Segurança Nacional.

Segundo os parlamentares, Lula incentivou o rompimento da ordem pública ao discursar na última sexta-feira, logo após sair da prisão em Curitiba, que “a gente tem que seguir o exemplo do povo do Chile, do povo da Bolívia, a gente tem que resistir. Na verdade, atacar e não apenas se defender”.