Deputados do PSL pedem afastamento de Waldir da liderança do partido

Em uma reação à queda de braço entre bolsonaristas e bivaristas, um grupo de 27 deputados protocolou, na noite desta quarta-feira, 16, o pedido de destituição do deputado federal Delegado Waldir (GO) da liderança do PSL na Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada a VEJA pela assessoria de imprensa do deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ).

Os parlamentares, considerados bolsonaristas, indicaram Eduardo, o filho do presidente Jair Bolsonaro ao cargo. O documento foi entregue pelo líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO).

Waldir é aliado do presidente nacional do PSL, o deputado federal Luciano Bivar. A insatisfação da ala de parlamentares do partidos próximos ao presidente Jair Bolsonaro vinha se acentuando nos últimos dias. O estopim ocorreu na terça-feira 15, quando o PSL se juntou à oposição em obstrução na votação da medida provisória (MP) 886, que tinha como objetivo promover uma reforma administrativa na Secretaria de Governo e na Casa Civil.