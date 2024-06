Deputados aprovam urgência para projeto que invalida delação de réu preso

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 12, o regime de urgência para o Projeto de Lei 4372/16, do ex-deputado Wadih Damous, que invalida a homologação da delação premiada de réu preso. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Além de prever a homologação da colaboração premiada apenas para acusados ou indiciados que estejam respondendo em liberdade, o texto ainda determina que as denúncias não tenham como base apenas as declarações do colaborador.

Ao apresentar o projeto — no auge da Operação Lava Jato —, Wadidh Damous justificou que a medida serviria para “preservar o caráter voluntário do instituto” e evitar que a prisão cautelar seja utilizada como “instrumento de pressão psicológica sobre o acusado.

Agora, ao apresentar o requerimento para que o PL tramitasse em regime de urgência, o deputado Luciano Amaral (PV-AL) negou que o objetivo fosse anular delações recentes, à exemplo da do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que poderia afetar as investigações que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Amaral justificou que trata-se de um pedido de natureza “técnica” e que não tem relação com ideologias políticas ou é destinada a processos específicos.

(Com Agência Câmara de Notícias e Agência Brasil)