Deputados aliados de Lula vão aos EUA pedir investigação contra Flávio Bolsonaro
Pedro Uczai, Pedro Campos, Jandira Feghali e André Janones viajaram ao país para se reunir com parlamentares de oposição a Donald Trump
Deputados federais da base governista foram aos Estados Unidos para se reunir com parlamentares americanos de oposição ao governo de Donald Trump para pedir que eles investiguem o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principalmente pela sua relação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e com o que chamaram de lavagem de dinheiro a partir do território dos EUA.
A comitiva foi formada pelos líderes do PT e do PSB na Câmara, Pedro Uczai (PT-SC) e Pedro Campos (PSB-PE), respectivamente, além de Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e André Janones (Avante-MG).
“Trouxemos muitos dados, muitas informações, e pedimos coisas importantes (…). A primeira: investigação da lavagem de dinheiro que veio dos Estados Unidos a partir dessa aliança, dessa irmandade, dessa cumplicidade entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro; segundo, intensificar a colaboração, porque nós não queremos intervenção unilateral no Brasil; terceiro, a pressão para o cancelamento do tarifaço e a interferência no nosso Pix e na nossa soberania financeira brasileira”, explicou Jandira.
Segundo a deputada, o grupo quer que os deputados e senadores americanos “tomem iniciativa no sentido do inquérito, da investigação, e que o Brasil possa repercutir as iniciativas do dinheiro que circula, que tramita, e é lavado dentro dos Estados Unidos”.
Ao anunciar a ação, os parlamentares brasileiros citaram nomes clássicos da oposição a Trump que eles fizeram questão de visitar como o senador Bernie Sanders e a deputada Sydney Kamlager-Dove.
Esta última, inclusive, segundo Pedro Campos, se comprometeu com os brasileiros a investigar o caso Master e o repasse milionário para custear um filme sobre uma parte da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Assim como vários outros casos do governo Trump, você vê dinheiro da América Latina vindo para os Estados Unidos e se perdendo, como é feito no caso do filme do Bolsonaro”, anunciou Campos. “Está protocolado este pedido, e ela se comprometeu em acionar as autoridades americanas”.
“Temos muitos aliados aqui nos Estados Unidos para investigar os 61 milhões [de reais] que Flávio Bolsonaro recebeu de Daniel Vorcaro e entregou para o Eduardo Bolsonaro. Onde foi parar esse dinheiro? Corrupção, bandidagem, bolsomaster”, declarou Uczai por fim.
URGENTE! PAU CANTOU AQUI NOS ESTADOS UNIDOS E FLÁVIO BOLSONARO PODERÁ SER INVESTIGADO PELO FBI! pic.twitter.com/GMYRLa29oN
— André Janones (@AndreJanonesMG) June 4, 2026