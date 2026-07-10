Deputado vê risco de crise diplomática após fala de ministro de Lula

O deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) afirmou, em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Laísa Dall’Agnol, que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, adotou uma postura incompatível com a função diplomática ao comentar temas envolvendo os Estados Unidos. Para o parlamentar, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, as declarações do chanceler podem aprofundar o desgaste internacional do Brasil e justificam sua convocação para prestar esclarecimentos à Casa.

Ao comentar a repercussão das falas de Mauro Vieira, Luiz Philippe classificou o episódio como uma “fala infeliz” e sustentou que um diplomata deve atuar como mediador entre governos, evitando estimular conflitos. “Não cabe ao mediador levantar especulações e criar uma crise diplomática”, afirmou. Segundo ele, o papel do chefe da diplomacia brasileira é defender os interesses do país e preservar o diálogo entre as nações.

Mauro Vieira foi convocado pela comissão na Câmara para prestar esclarecimentos sobre um documento, assinado por ele, que alertava para o risco de operações militares dos Estados Unidos no Brasil. O Departamento de Estado americano, pasta responsável pelas relações exteriores, afirmou que a declaração era “absurda”.

“Bacia das almas” nas relações exteriores?

Na avaliação do deputado, o episódio se soma a uma série de decisões que, segundo ele, vêm enfraquecendo a política externa brasileira. “Nós já estamos aí na bacia das almas com relação às relações exteriores”, disse. Luiz Philippe também afirmou que o governo teria perdido capacidade de interlocução internacional e que declarações do ministro contribuiriam para ampliar esse cenário.

O parlamentar ainda declarou que Mauro Vieira “precariza completamente o Ministério das Relações Exteriores” e afirmou que a condução da pasta acaba por fragilizar o próprio Itamaraty. Segundo ele, ao assumir posições que, em sua visão, geram antagonismos, o ministro deixa de exercer o papel esperado da diplomacia brasileira.

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Críticas ao Itamaraty e ao ministério

Durante a entrevista, Luiz Philippe também criticou a condução institucional do Ministério das Relações Exteriores. O deputado afirmou que Mauro Vieira teria sido omisso diante de iniciativas do governo relacionadas à política externa e mencionou propostas para a criação de um conselho popular voltado ao tema.

Segundo o parlamentar, esse modelo retiraria atribuições tradicionalmente exercidas pelo Itamaraty e pelas comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado. Para ele, a iniciativa representaria uma desestruturação das competências da diplomacia brasileira.

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Convocação do chanceler

Ao defender a convocação do ministro, Luiz Philippe afirmou que o episódio envolvendo as declarações do chanceler seria apenas mais um entre diversos fatos que, segundo ele, demonstram problemas na condução da política externa.

Na conclusão da entrevista ao VEJA em Foco, o deputado reiterou sua avaliação de que Mauro Vieira está “completamente fora de propósito” à frente da pasta e afirmou que as declarações do ministro podem contribuir para o surgimento de uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade