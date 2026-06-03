O deputado Cabo Gilberto (PL-PB), líder da oposição na Câmara, apresentou um Projeto de Decreto Legislativo (PDL), nesta quarta-feira, através do qual espera sustar a decisão do INSS de retomar um convênio com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), uma das entidades investigadas por realizar descontos não autorizados por beneficiários.

O acordo de cooperação técnica havia sido rescindido de forma unilateral pelo governo em abril. Agora, a presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira, aceitou um pedido de revisão e tornou a decisão anterior sem efeito.

O convênio foi firmado em 2022 e permite que as organizações vinculadas à Contag possam apresentar serviços previdenciários e seguro desemprego do pescador artesanal na modalidade de atendimento a distância.

Entre 2019 e 2024, a Contag descontou cerca de 2 bilhões de reais das pensões dos aposentados do INSS, grande parte sem o conhecimento e sem a autorização dos idosos, segundo a Polícia Federal.

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A entidade tem um histórico de proximidade com Lula e o PT.