Deputado responde a fala de Lula com arma na mão; veja vídeo

O deputado federal Cabo Junio Amaral (PL-MG) divulgou um vídeo em seu perfil no Instagram em que responde a um discurso do ex-presidente Lula com uma arma na mão.

No post, o deputado exibe um discurso do pré-candidato ao Planalto pelo PT em que ele defende que a militância vá até a casa de parlamentares para buscar apoio político. A declaração foi feita durante ato político da CUT na segunda-feira, dia 4.

O vídeo, editado pela equipe de Junio Amaral, traz a seguinte fala: “O deputado tem casa. Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa deles, conversar com a mulher dele, conversar com filho dele, incomodar a tranquilidade dele…”

Em seguida, o vídeo é interrompido e o deputado federal, em tom irônico, manda mensagem enquanto carrega o pente de uma pistola semiautomática.

“Bom, Lula, você não sabe onde eu moro, mas vou lhe explicar. Sou de Contagem, cidade governada pelo PT, inclusive, região da Ressaca, bairro Cabral. A rua principal ali deve ter de 10 a 15 buracos. Por volta do oitavo buraco, você pega à esquerda. Já é minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. Por volta do décimo primeiro, décimo segundo buraco você vai ver a minha casa. Pergunta à Marília (prefeita da cidade) que ela conhece bem as ruas e os buracos do Cabral e pode te orientar. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma quanto você”, afirmou.

Nesse momento, o deputado engata o pente na pistola e, em tom, irônico, sorrindo para a câmera completa: “Vai lá conversar com a minha esposa, com a minha filha. Vocês serão muito bem-vindos”.

Veja o vídeo completo