Deputado abandona disputa à presidência da Câmara e adere a Bolsonaro

O deputado Capitão Augusto (PL-SP) foi o primeiro parlamentar a se lançar candidato à sucessão de Rodrigo Maia. Há muito tempo, um ano atrás. Em fevereiro de 2020 prometeu que, se eleito, usaria espaço gratuito de rádio e TV para defender seus colegas dos ataques da imprensa e da população em geral. Jurava que sua candidatura era para valer e que não a abandonaria.

Pois bem. Augusto, que é da Polícia Militar e anda fardado pelos corredores da Câmara, acaba de desistir. Renunciou à sua candidatura. Os postulantes para comandar a Casa, agora, caem de 9 para 8. E anuncia que seguirá seu partido em apoio a Arthur Lira (PP-SP) e estará ao lado de Jair Bolsonaro.

Ele chegou a conclusão, é a razão que alega, que, diante da polarização entre apenas dois candidatos, suas chances de ir ao segundo turno estão reduzidas. Foi prejudicado pelo voto útil contra a esquerda, assegura. “Ouvi de dezenas de deputados dessas bancadas que gostariam de votar em mim, mas teriam que se valer do voto útil contra a esquerda, inviabilizando dessa forma qualquer chances de ir para um segundo turno”, justifica o Capitão Augusto.

Em julho, o Radar revelou que o deputado distribuía anéis banhados a ouro, estilizado, com o símbolo do Congresso Nacional e a inscrição do Poder Legislativo numa das laterais. Aos gabinetes, enviava croqui com o desenho do anel e pedia a numeração dos dedos dos contemplados.