Deputado protocola pedido de CPI para investigar atuação de Ribeiro

O deputado Israel Batista (PV-DF) protocolou, nesta terça-feira, um pedido de abertura de CPI mista para apurar a conduta do ministro da Educação, Milton Ribeiro. São necessários 171 assinaturas na Câmara e 27 no Senado para que a comissão seja instalada.

Uma força tarefa da bancada de Educação, da qual Batista é integrante, deve recolher assinaturas nas duas Casas. Na Câmara, a avaliação é que pelo menos 150 parlamentares se comprometam com a instalação da CPI. Por ser uma comissão mista, a avaliação final caberá ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, (PSD-MG)

“Estrategicamente, ao unir as Casas, prevemos um ambiente mais propício para que o pedido avance na velocidade necessária. Mesmo pela diferença de andamento a esse tipo de medida dada na Câmara e no Senado. Além da importância do tema e de podermos contar com uma gama maior de parlamentares”, diz Batista.

Se instalada, a comissão terá o prazo de cento e vinte dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação do Plenário, para conclusão dos trabalhos.

No requerimento, Batista justifica a abertura da CPI alegando que há suspeita do cometimento de três crimes: emprego irregular de verbas públicas, corrupção passiva e advocacia administrativa, que consiste em defender interesse privado, valendo-se da ocupação de cargo público. O parlamentar sustenta ainda que Milton Ribeiro também cometeu improbidade administrativa, que enseja processo na esfera cível.