Deputado petista vai representar contra Moro no CNJ

O deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), que também atua como advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse a VEJA que vai protocolar no Conselho Nacional de Justiça uma representação contra o juiz federal Sergio Moro, responsável pela Operação Lava Jato no Paraná. Isto por conta da decisão do magistrado de retirar o sigilo de parte da delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci. “Trata-se de um juiz desonesto, parcial, que utiliza o processo como forma de atuação política”, afirmou Damous.

Segundo ele, a liberação de apenas parte da delação – a que envolve Lula e a também ex-presidente Dilma Rousseff – reforma a “parcialidade” de Moro. “Trata-se de uma decisão feita para o Jornal Nacional”, ironizou. O deputado disse que a liberação do teor do depoimento de Palocci não poderia ocorrer às vésperas da eleição e que a medida do juiz representa mais uma “afronta” ao Supremo Tribunal Federal. Ele ressaltou que o STF já retirou de Moro trechos de algumas delações premiadas, como a da Odebrecht, que citam Lula.