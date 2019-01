Deputado pernambucano Túlio Gadêlha aciona Frota na Justiça por xenofobia

Eleito deputado federal por Pernambuco, o advogado Túlio Gadêlha (PDT) informou nesta quinta-feira, 27, em suas redes sociais, que acionou a Justiça contra o deputado federal eleito por São Paulo, Alexandre Frota (PSL), em uma denúncia por xenofobia.

Como evidência, Gadêlha apresenta um tuíte da conta oficial de Frota, de 25 de dezembro, no qual o político responde “Só podia ser de Pernambuco” para um usuário que o descreve como “ator pornô que não paga a pensão do filho”.

só podia ser de Pernambuco — Alexandre Frota💛💚💛💚☉☇🌟 (@alefrotabrasil) December 26, 2018

“Xenofobia é crime. Agora é com a Justiça, Frota. Protocolei hoje interpelação judicial – pedido de explicações em juízo e representação contra o deputado paulista recém eleito, Alexandre Frota. Esse senhor não tem limites e agora irá aprender com as consequências dos seus atos”, escreveu o deputado pernambucano, que é namorado da apresentadora de TV Fátima Bernardes.

Nas postagens em diferentes redes sociais, Gadêlha apresenta um comprovante de que protocolou interpelação judicial contra Frota na Procuradoria da República em Pernambuco.

No requerimento, ele afirma que “ao discriminar os pernambucanos, [Frota] atingiu, com isso, toda uma coletividade, de modo a promover acintes diretos aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana”.

Gadêlha solicita que haja “investigação para apuração dos fatos, com a consequente instauração de ação penal pública incondicionada”.