Deputado pede proteção para Roberta Luchsinger, alvo de ameaças por falas sobre Lula

Aliado de Flávio Bolsonaro, o deputado Sanderson protocolou requerimento na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para convidar a lobista Roberta Luchsinger a comparecer à Câmara e explicar as supostas ameaças, intimidações e tentativas de silenciamento que ela afirma estar sofrendo.

Roberta é apontada pela PF como uma peça-chave de um suposto esquema de tráfico de influência que vigorou no terceiro mandato do governo Lula. Amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o primogênito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Roberta foi alvo de um mandado de busca e apreensão no fim de 2025. Desde então, a PF vem avançando nas apurações que a indicam como empresária do ramo da tecnologia e saúde que supostamente abriria portas na administração federal.

Em entrevista à CNN Brasil, a empresária relatou temer pela própria segurança e pela integridade de suas filhas. Também falou sobre as repercussões de declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a seu respeito.

Em seu requerimento, Sanderson quer que ela compareça ao colegiado para esclarecer as circunstâncias das ameaças que relata estar sofrendo.

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“Se uma pessoa relata ameaças de morte e diz temer pela segurança das próprias filhas, o mínimo que se espera é que os fatos sejam esclarecidos. Queremos ouvir Roberta, saber o que aconteceu e se houve tentativa de intimidá-la ou silenciá-la. Ninguém pode estar acima da lei”, pontua o parlamentar do PL.

Além disso, Sanderson afirma que a proteção de pessoas que relatam ameaças e a apuração de eventuais tentativas de intimidação são questões de interesse público. “A Câmara precisa esclarecer fatos graves como esses. Se há ameaças, queremos saber de onde vêm. Se há coação, isso precisa ser apurado. Não pode haver silêncio, omissão ou blindagem política”.