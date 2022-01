Deputado foi vítima de arrastão no réveillon de Copacabana

A festa de réveillon na praia de Copacabana quase terminou em tragédia para família do deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), futuro presidente da Frente Parlamentar Evangélica.

Na noite do dia 31 de dezembro, por volta de 8 da noite, Sóstenes foi à orla com cerca de dez familiares para acompanhar a queima dos fogos. A família estava conversando na areia quando viu uma movimentação estranha de um grupo de mais ou menos vinte garotos. Foi talvez um dos primeiros dentre os vários arrastões daquela noite que terminou com quatro pessoas esfaqueadas, segundo a prefeitura do Rio.

Sóstenes conta que a gangue cercou o grupo. Seu filho estava usando um cordão de ouro e um dos assaltantes tentou arrancar. Ele empurrou o bandido, que acabou rasgando a camiseta do filho. “Foi tudo muito rápido, reagi por instinto, mas conseguimos escapar”, diz o deputado.

Depois disso, a família foi para o calçadão, mas notou que alguns garotos ainda estavam por perto, “provavelmente se preparando para roubar as bolsas que as mulheres carregavam”, segundo o parlamentar. Sem se identificar como congressista, Sóstenes pediu ajuda a um policial. Os bandidos se afastaram.

O deputado seguiu pela orla com a família em direção ao restaurante onde tinham reserva para jantar, mas notou que voltou a ser seguido por alguns garotos. “Encontrei outro agrupamento da PM e pedi ajuda para chegarmos com integridade ao restaurante.”

O parlamentar e a família assistiram o espetáculo junto da polícia. Apesar do susto, Sóstenes afirma que não desistiu da festa: “Na próxima vez vamos com menos coisas ainda, nem um cordão para chamar a atenção de bandidos”.