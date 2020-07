Deputado federal Assis Carvalho (PT-PI) morre após sofrer infarto

Morreu neste domingo, 5, aos 58 anos, o deputado Assis Carvalho (PT-PI). Ele sofreu um infarto na cidade de Oeiras, no Piauí, informou a família do parlamentar em sua página no Twitter. O governo do Piauí decretou luto oficial de três dias.

“Neste momento de dor, em nome dos piauienses, o governador Wellington Dias se solidariza com os familiares e amigos de Assis de Carvalho e decreta luto oficial de três dias”, diz trecho de nota.

Assis Carvalho era formado em Letras-Português pela Universidade Federal do Piauí e chegou a trabalhar como bancário, numa época em que participou de movimentos populares pelos direitos dos trabalhadores. Foi eleito deputado federal três vezes (2010, 2014 e 2018) e deputado estadual uma vez (2006). Foi também secretário de saúde do Piauí, diretor do Detran e presidente da Agespisa.

O deputado nordestino recebeu homenagens de colegas nas redes sociais. “Perdi um amigo e companheiro de bancada: o deputado do Piauí Assis de Carvalho. Minhas profundas homenagens a um homem de luta”, postou no Twitter o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). “Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de luta política do deputado por Piauí Assis Carvalho, meu colega na Câmara. Assis faleceu nesta tarde vítima de um infarto”, completou a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Continua após a publicidade

A família do deputado federal Assis Carvalho cumpre o doloroso dever de informar o falecimento dele na tarde deste domingo, 05 de julho, na cidade de Oeiras-Piauí, causada por infarto. pic.twitter.com/8e9wdYnblu — Assis Carvalho (@assis_carvalho) July 5, 2020

