Deputado evangélico Otoni de Paula participa de live de VEJA, às 15h30

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) será o convidado do programa Os Três Poderes, de VEJA, nesta sexta-feira, 18. A edição terá transmissão ao vivo a partir das 15h30 no YouTube e streaming de VEJA, o VEJA+. O parlamentar foi um ferrenho defensor de Jair Bolsonaro durante o mandato do ex-presidente e vice-líder do governo à época na Câmara, mas recentemente tem feito acenos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na eleição municipal do Rio de Janeiro, esteve ao lado do prefeito reeleito, Eduardo Paes (PSD), e subiu ao palanque com outras figuras de esquerda, ignorando o candidato bolsonarista Alexandre Ramagem (PL).

Essa decisão, inclusive, foi o estopim para aumentar o descontentamento de Bolsonaro com De Paula. Nesta semana, o deputado, que se diz ex-bolsonarista, participou de um evento fechado no Palácio do Planalto, no qual Lula sancionou a lei que estabelece para 9 de junho o Dia da Música Gospel. Na ocasião, o parlamentar fez uma oração com o petista ao lado de outros evangélicos. Logo depois, em entrevista a um site do segmento religioso, ele chamou Bolsonaro de “bezerro de ouro” e pediu que fiéis evangélicos “orem por Lula”, o que lhe rendeu críticas da extrema direita. O presidente comentou o fato nesta quinta-feira.

