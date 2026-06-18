Deputado estadual Val Ceasa é alvo de operação na Alerj contra suposto envolvimento com TCP

O deputado estadual do Rio de Janeiro Roosevelt Barreto Barcelos (PRD), o Val Ceasa, é um dos alvos de uma operação do Ministério Público do Rio (MPRJ) contra agentes públicos suspeitos de envolvimento com o Terceiro Comando Puro (TCP). Além dele, ex-vereador Ulisses Marins, hoje servidor municipal, e um ex-assessor parlamentar também são investigados. São cumpridos 14 mandados de busca apreensão, sendo um dos endereços a Assembleia Legislativa (Alerj).

Segundo o MPRJ, os três alvos teriam procurado a Polícia Militar para obter informações sobre uma operação sigilosa que mirava a demolição de imóveis do TCP, a segunda maior facção do Rio, em Parada de Lucas, onde fica o Complexo de Israel, na Zona Norte. Entre os edifícios, estava um “resort green” do chefe do Terceiro Comando Puro, Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão.

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O local, situado em uma área ambiental em Parada de Lucas, continha um lago de carpas e piscinas. As diligências apontaram que o trio tentou usar “sua influência” para alegar que os estabelecimentos eram destinados à prestação de serviços sociais, argumento descartado pelo Ministério Público. Com a intervenção, a ação policial acabou sendo adiada.

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Os mandados desta quinta foram expedidos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e são cumpridos por agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro da Polícia Civil. A investigação criminal foi instaurada no âmbito da atribuição originária da Procuradoria-Geral de Justiça do do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Além da Alerj, as ordens judiciais são cumpridas no Ceasa, em endereços na capital e no Espírito Santo.

Na semana passada, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação interestadual contra membros do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de São Carlos, na Região Central. Segundo as investigações, os criminosos cometiam crimes de lavagem de dinheiro, extorsão de comerciantes e moradores, expulsão de famílias de suas casas e comércio ilegal de armas de fogo no local.