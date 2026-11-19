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Em entrevista a VEJA, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) apontou suposta má-fé em críticas da esquerda ao pacote fiscal de Lula, admitiu falhas na articulação do Planalto e defendeu a aprovação unificada das medidas de ajuste na Câmara dos Deputados.

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O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) afirmou suspeitar de má-fé em parte das críticas feitas por parlamentares de esquerda ao pacote fiscal do governo Lula. Ao defender a proposta, ele distinguiu os recém-eleitos, que poderiam não ter compreendido as medidas, de políticos experientes que, segundo sua avaliação, difundem acusações indevidas de cortes na saúde, na educação e em programas sociais (este texto é um resumo da entrevista no vídeo acima).

Ao mesmo tempo, o petista reconheceu um erro na apresentação do pacote. “Nós fomos, sim, pegos de surpresa. Esse é um erro que o próprio governo reconhece”, declarou no Ponto de Vista, de VEJA, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quinta-feira, 19. Segundo ele, faltou um trabalho prévio de aviso, consulta e entendimento com os aliados.

Como o PT está tratando as divergências?

Questionado pelo editor Diogo Schelp sobre a divisão na esquerda, Zeca disse que o partido decidiu coletivamente apoiar as medidas após reuniões e votações do diretório nacional. “Ninguém pode sair falando em nome do partido, em nome da bancada, antes de haver uma decisão. E houve uma decisão”, afirmou.

Os desafios do governo Lula 4

O deputado defendeu que a bancada feche questão a favor do pacote e previu uma votação unificada. “Nós vamos votar unidos”, disse. Ele sustentou que o apoio ao ajuste não significa abandonar propostas como a tributação dos super-ricos, que, na sua avaliação, pode avançar de forma gradual.

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O que Zeca considera uma crítica de má-fé?

O parlamentar afirmou que alguns críticos agiram de boa-fé por não compreenderem completamente o texto. Sua ressalva foi dirigida a integrantes mais experientes do campo progressista, sem citar nomes: “Eu começo a desconfiar que tem alguns fazendo crítica de má-fé”.

Zeca vinculou essa suspeita ao discurso de que o pacote retiraria recursos de áreas sociais. Apesar da defesa das medidas, admitiu que o modo como o governo apresentou a proposta contribuiu para as dificuldades de entendimento entre aliados. A urgência, argumentou, levou o Executivo a se mover mais rapidamente do que o Legislativo.

Quando o pacote deve ser votado na Câmara?

Após a conclusão da votação no Senado, Zeca previu a aprovação na Câmara na segunda-feira, 23, e citou a convocação de uma sessão extraordinária por Hugo Motta como sinal favorável. Embora reconheça a complexidade da proposta, o deputado afirmou esperar uma tramitação rápida. Para ele, melhorar as contas públicas também é parte do esforço para pressionar pela redução dos juros.

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Quais outras despesas o deputado quer discutir?

Ao responder a Schelp sobre os próximos passos do ajuste, Zeca defendeu o fim dos supersalários e dos penduricalhos e afirmou que o Congresso também precisa contribuir. Sobre as emendas parlamentares, disse utilizar o instrumento e não ser contrário à sua existência, mas criticou seu crescimento contínuo: “Não dá para ficar aumentando todo ano”. Na avaliação dele, o esforço deve envolver Executivo, Legislativo, Judiciário e militares.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.