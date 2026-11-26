A escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato de Lula já provocou uma manifestação de desconfiança dentro do próprio PT. O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), um dos críticos das medidas de ajuste fiscal defendidas pelo governo, recorreu à experiência de Joaquim Levy, que ocupou o cargo durante o segundo mandato de Dilma Rousseff, para demonstrar preocupação com a indicação. “Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!”, escreveu o parlamentar na rede social X, na noite desta quinta-feira, 26.

A referência não é casual. Levy assumiu a Fazenda em 2015 com a missão de promover um ajuste nas contas públicas, mas enfrentou resistências dentro do PT e dificuldades políticas para sustentar sua agenda.

Por que a comparação com Joaquim Levy chama atenção?

A manifestação de Lindbergh ocorre em um momento de divergências internas no PT sobre a condução da política fiscal. O deputado foi uma das principais vozes contrárias ao pacote de ajuste aprovado pela Câmara dos Deputados. Na votação, em 24 de novembro, ele se absteve, apesar da orientação favorável da bancada petista. O texto recebeu 353 votos favoráveis e 128 contrários.

Continua após a publicidade

A abstenção chamou atenção porque Lindbergh havia criticado publicamente as medidas, entre elas mudanças relacionadas a benefícios sociais e à política de reajuste do salário mínimo acima da inflação. A resistência não se limitou ao parlamentar: Erika Hilton (PSOL) também se absteve, enquanto a federação PSOL-Rede orientou seus integrantes a obstruir a votação.

Os desafios do governo Lula 4

Continua após a publicidade

O PT já enfrentou uma rebelião contra o ajuste fiscal?

A resistência ao pacote levou o governo a trabalhar para conter as divergências dentro da própria base. Reportagem de VEJA mostrou que houve uma orientação da direção petista para que os parlamentares seguissem a posição favorável ao projeto. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, rebateu argumentos apresentados por Lindbergh, embora sem citar nominalmente o deputado.

Depois do embate, os dois apareceram juntos em uma fotografia, com aperto de mãos e abraço. O gesto indicou uma tentativa de pacificação, mas não eliminou as divergências sobre o conteúdo das medidas. A avaliação registrada na reportagem é que a disciplina partidária garantiu apoio suficiente para a aprovação, sem encerrar a resistência de setores da esquerda ao ajuste.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.