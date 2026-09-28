Deputado do PL usa gás de pimenta e ameaça puxar arma contra militantes do PSOL no Rio

O deputado estadual Alexandre Knoploch (PL) ameaçou puxar uma arma da cintura e usou gás de pimenta durante uma briga com equipe de campanha do também deputado Flávio Serafini (PSOL). O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira, 28, na porta do comitê eleitoral do parlamentar do PSOL na Tijuca, e Knoploch foi filmado com uma mão na arma e gritando durante a confusão. Serafini divulgou que registrou boletim de ocorrência e apresentará notícia-crime à Justiça Eleitoral.

De acordo com o deputado, Knoploch tentou intimidar e agrediu pessoas da sua campanha. “Primeiro ele veio de forma ostensiva querendo fazer que a militânica parasse de cantar, parasse de tocar músicas. Ao não ser atendido, utilizou gás de pimenta e depois puxou uma arma”, afirma o político do PSOL em vídeo nas redes.

O político bolsonarista, que vestia na hora camiseta com “Fora Lula” e boné com o número de Flávio Bolsonaro (PL), além de carregar uma placa com “Fora Moraes”, também gravou falando sobre o episódio. Na sua versão, ele foi até os militantes do PSOL para reclamar de uma música que citava Flávio após se deparar com uma senhora constrangida. “Uma depravação”, disse em relação à música e em seguida admitindo ter usado spray de pimenta. “Fui reclamar e vieram cinco em minha direção”, afirmou, acusando de tentarem intimidá-lo. “Uso, sim, spray de pimenta para qualquer um que tentar me agredir”.

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A campanha de Serafini informou que será formulado pedido cautelar à Justiça Eleitoral para impedir a aproximação do deputado Knoploch “do comitê eleitoral, de integrantes da campanha, trabalhadores, voluntários e militantes vinculados à candidatura de Flávio Serafini”.