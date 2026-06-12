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Política

Deputado do Novo pede que TCU investigue viagem de promotores à Copa do Mundo

Leonardo Siqueira questiona pagamento de 44 mil reais em diárias para integrantes do Ministério Público do Ceará acompanharem eventos ligados ao campeonato

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 12h30 | Atualizado em 12 jun 2026, 13h17
O deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP)
O deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP) (Alesp/Divulgação)
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Deputado do Novo pede que TCU investigue viagem de promotores à Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

O líder do Novo na Assembleia Legislativa de São Paulo, Leonardo Siqueira, protocolou uma representação no TCU solicitando a investigação sobre o pagamento de diárias e ajudas de custo a membros do Ministério Público do Ceará que viajarão aos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026.

A ação questiona o repasse de mais de 44 mil reais em recursos públicos para custear deslocamentos de dois promotores a Miami e do procurador-geral de Justiça do Ceará a Dallas, sob a justificativa de acompanhar protocolos de segurança e organização de grandes eventos esportivos.

O parlamentar do Novo alega que não há demonstração objetiva de que as viagens tenham relação direta com as atribuições constitucionais do Ministério Público e afirma que a utilização de dinheiro público para esse tipo de deslocamento exige justificativas concretas e resultados verificáveis para a sociedade.

“Não é função do contribuinte bancar turismo institucional disfarçado de missão oficial. Quando agentes públicos recebem dinheiro do cidadão para acompanhar eventos no exterior, a obrigação é demonstrar de forma clara e inequívoca qual o benefício concreto para a sociedade. O que não pode existir é privilégio pago com dinheiro público”, argumenta Siqueira.

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Além de uma fiscalização sobre os pagamentos, o líder do Novo na Alesp solicita a suspensão de eventuais repasses futuros relacionados ao mesmo objeto, a divulgação dos critérios adotados e a apuração da responsabilidade dos agentes envolvidos. Pede ainda que o caso seja encaminhado ao CNMP e à CGU.

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