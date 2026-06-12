Deputado do Novo pede que TCU investigue viagem de promotores à Copa do Mundo

O líder do Novo na Assembleia Legislativa de São Paulo, Leonardo Siqueira, protocolou uma representação no TCU solicitando a investigação sobre o pagamento de diárias e ajudas de custo a membros do Ministério Público do Ceará que viajarão aos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026.

A ação questiona o repasse de mais de 44 mil reais em recursos públicos para custear deslocamentos de dois promotores a Miami e do procurador-geral de Justiça do Ceará a Dallas, sob a justificativa de acompanhar protocolos de segurança e organização de grandes eventos esportivos.

O parlamentar do Novo alega que não há demonstração objetiva de que as viagens tenham relação direta com as atribuições constitucionais do Ministério Público e afirma que a utilização de dinheiro público para esse tipo de deslocamento exige justificativas concretas e resultados verificáveis para a sociedade.

“Não é função do contribuinte bancar turismo institucional disfarçado de missão oficial. Quando agentes públicos recebem dinheiro do cidadão para acompanhar eventos no exterior, a obrigação é demonstrar de forma clara e inequívoca qual o benefício concreto para a sociedade. O que não pode existir é privilégio pago com dinheiro público”, argumenta Siqueira.

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Além de uma fiscalização sobre os pagamentos, o líder do Novo na Alesp solicita a suspensão de eventuais repasses futuros relacionados ao mesmo objeto, a divulgação dos critérios adotados e a apuração da responsabilidade dos agentes envolvidos. Pede ainda que o caso seja encaminhado ao CNMP e à CGU.