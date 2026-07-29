Deputado denuncia gastos com projetos simbólicos na Alesp e é representado no Conselho de Ética

Depois de questionar as prioridades da Alesp e denunciar gastos com projetos simbólicos, o deputado estadual Leonardo Siqueira, do Novo, virou alvo de uma representação no Conselho de Ética da Casa.

Em vídeo, o parlamentar elencou proposições de caráter simbólico que avançaram na assembleia, como a criação de datas comemorativas e o reconhecimento de municípios como capitais estaduais de determinados produtos ou atividades, entre eles o Dia Estadual do Trap Gospel, o Dia da Kombi, o Dia do Imigrante Búlgaro Gagauz Bessarabiano, a Capital Estadual do Kart, a Terra dos Dinossauros, a Capital Estadual do Mel e a Capital Estadual da Batata-Doce.

Na avaliação dele, propostas dessa natureza não deveriam ocupar espaço na pauta da Alesp enquanto áreas como saúde, segurança, infraestrutura e eficiência da gestão pública seguem exigindo respostas mais efetivas do Poder Legislativo.

“Meu compromisso é fiscalizar o uso do dinheiro do contribuinte e denunciar desperdícios. Enquanto faltam soluções para os problemas reais da população, a Assembleia não pode perder tempo e recursos com projetos que não melhoram a vida de ninguém”, disse Leonardo Siqueira.

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Depois de publicar o vídeo com tom crítico aos trabalhos da Casa, ele foi representado no Conselho de Ética pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do PT.

Para defender o que fez, Siqueira alegou que, não apenas tem o direito de fiscalizar a administração pública como tem o dever. E ao não fazê-lo estaria prevaricando e não representando seus eleitores que o elegeram para isso.