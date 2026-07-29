Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Política

Deputado denuncia gastos com projetos simbólicos na Alesp e é representado no Conselho de Ética

Após questionar prioridades da Assembleia de São Paulo, Leonardo Siqueira foi representado por Luiz Fernando Teixeira, do PT

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 09h30
O deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP)
O deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP) (Alesp/Divulgação)
Continua após publicidade
Deputado denuncia gastos com projetos simbólicos na Alesp e é representado no Conselho de Ética Priorizar nos meus resultados Google

Depois de questionar as prioridades da Alesp e denunciar gastos com projetos simbólicos, o deputado estadual Leonardo Siqueira, do Novo, virou alvo de uma representação no Conselho de Ética da Casa.

Em vídeo, o parlamentar elencou proposições de caráter simbólico que avançaram na assembleia, como a criação de datas comemorativas e o reconhecimento de municípios como capitais estaduais de determinados produtos ou atividades, entre eles o Dia Estadual do Trap Gospel, o Dia da Kombi, o Dia do Imigrante Búlgaro Gagauz Bessarabiano, a Capital Estadual do Kart, a Terra dos Dinossauros, a Capital Estadual do Mel e a Capital Estadual da Batata-Doce.

Na avaliação dele, propostas dessa natureza não deveriam ocupar espaço na pauta da Alesp enquanto áreas como saúde, segurança, infraestrutura e eficiência da gestão pública seguem exigindo respostas mais efetivas do Poder Legislativo.

“Meu compromisso é fiscalizar o uso do dinheiro do contribuinte e denunciar desperdícios. Enquanto faltam soluções para os problemas reais da população, a Assembleia não pode perder tempo e recursos com projetos que não melhoram a vida de ninguém”, disse Leonardo Siqueira.

Siga
Continua após a publicidade

Depois de publicar o vídeo com tom crítico aos trabalhos da Casa, ele foi representado no Conselho de Ética pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do PT.

Para defender o que fez, Siqueira alegou que, não apenas tem o direito de fiscalizar a administração pública como tem o dever. E ao não fazê-lo estaria prevaricando e não representando seus eleitores que o elegeram para isso.

Publicidade
TAGS:
Assembleia Legislativa
Conselho de Ética
Radar
São Paulo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).