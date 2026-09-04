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Política

Deputada mais votada de Minas relata intimidação e agressão e diz que foi vítima de tentativa de homicídio

Duda Salabert estava acompanhada de um assessor durante fiscalização de uma extração de minério; ambos sofreram lesões

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 16h37 | Atualizado em 4 set 2026, 16h46
Duda Salabert em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 4, sobre a tentativa de homicídio que sofreu
Duda Salabert em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 4, sobre a tentativa de homicídio que sofreu (Ascom/Divulgação)
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A deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG) e um assessor parlamentar foram vítimas de intimidação e agressão por desconhecidos na madrugada desta sexta-feira, 4, durante uma ação de fiscalização que realizavam sobre a extração ilegal de minério em uma área na divisa entre Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e Nova Lima, também no estado. A parlamentar qualificou o episódio como tentativa de homicídio.

Em coletiva de imprensa convocada pela deputada, ela explicou que, ao descobrir uma ação irregular de extração de minério, foi até o local para tentar registrar imagens e vídeos e, na sequência, poder acionar a polícia e impedir a continuidade do crime. No entanto, ela e seu assessor, o engenheiro ambiental Felipe Gomes, foram surpreendidos por homens que os agrediram e lhes disseram que iriam matá-los.

“Ouvimos o barulho da retroescavadora, andamos cerca de cem metros até que apareceram dois homens atrás da gente. Eu, assustada, porque já imaginava que eram capangas dos criminosos, da mineradora, tentei correr, mas caí. Felipe veio me ajudar, e um dos criminosos disse para o outro: ‘Pega o cano aí, pega o ferro aí’. Nessa hora, eu pensei: ‘Eu vou morrer'”, relatou Duda.

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A parlamentar, que é a deputada mais votada de Minas Gerais e executa esse tipo de fiscalização sobre extração ilegal de minério há anos, também informou que acredita que eles a identificaram. “Eles disseram: ‘Nós te pegamos’, me tratando como se eu fosse a criminosa. Peguei meu celular e entreguei, porque ainda tive a esperança de que fosse apenas um roubo. Mas ele pegou o meu celular e disse: ‘Não, não, nós vamos resolver isso lá dentro'”, contou.

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Mais homens começaram a aparecer quando ambos foram puxados em direção a uma cabana, mas a deputada disse que conseguiu correr e pular de um barranco para pedir ajuda na estrada. No mesmo momento, os homens chegaram a espancar o assessor. Segundo Duda, quando um carro parou na estrada e ligou o alerta, os criminosos correram, deixando as vítimas onde estavam.

Ela deslocou o ombro e teve diversos ferimentos pelo corpo, e o assessor também ficou machucado. Eles conseguiram pedir ajuda e foram socorridos para o Hospital Mater Dei.

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No boletim de ocorrência registrado por eles, a polícia apontou que a localização já é conhecida “pela incidência de ocorrências relacionadas a furto e extração de minério”. Após o registro, uma equipe policial foi ao local para tentar localizar os criminosos, mas não teve sucesso.

Duda Salabert informa que, em todas as outras situações que tentou denunciar crimes semelhantes em outras localidades, a polícia e o Ministério Público não tomaram providências, ainda mais sabendo que os lugares eram famosos por extração ilegal de minério. Ela questionou a situação: “A gente faz denúncia formal, no MP, na polícia etc. Não resolve nada. Depois, a gente vai lá e filma. Todo mundo sabe que é recorrente. A pergunta é: para onde vai esse minério? Quem lucra com esse minério? E qual a consequência desse lucro? É o que eu estou dizendo para vocês sobre haver uma máfia da mineração com desmonte do licenciamento ambiental”.

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