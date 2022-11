Deputada eleita pede que PGR investigue omissão de policiais em bloqueios

A deputada federal eleita Erika Hilton (PSOL-SP) pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a abertura de um inquérito para investigar policiais rodoviários que teriam sido coniventes com as manifestações de teor golpista que bloquearam rodovias de São Paulo.

A vereadora quer que a PGR apure a responsabilidade administrativa e criminal de todos os agentes públicos vinculados ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal que participaram, direta ou indiretamente, dos protestos. A petição pede a investigação dos supostos crimes de prevaricação, incitação ao crime e desobediência, além da tentativa de abolir o estado democrático de direito.

“Na prática, estradas e rodovias federais têm sido tomadas por manifestantes irresignados com o resultado revelado nas urnas, com posicionamentos absolutamente antidemocráticos. Essa informação pode ser confirmada a partir de vídeos e fotos das manifestações, que mostram pessoas fazendo falas contra a democracia e ameaçando ataques às instituições brasileiras, fustigando o ódio contra ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades públicas”, diz o pedido.

Erika Hilton também cita vídeos que circularam nas redes sociais em que agentes da PRF dizem que receberam ordens para que protejam as manifestações dos bolsonaristas. “A participação de autoridades da PRF ainda, as colocam na condição de cúmplices de todos os danos que as mobilizações têm ocasionado na vida dos cidadãos do Estado de São Paulo”, acrescenta.

Caminhoneiros bolsonaristas protestam em rodovias de São Paulo e outros estados com alegações infundadas sobre fraude nas urnas e pedidos de intervenção militar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já determinou que as vias sejam desbloqueadas. Nesta terça-feira, 1º, sindicatos ligados à PRF emitiram uma nota em que defenderam a democracia e afirmaram que o silêncio do presidente Jair Bolsonaro dificulta a pacificação do país.