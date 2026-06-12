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Política

Deputada do PT propõe tirar nome da mãe de Bolsonaro de viaduto em SP

Beth Sahão quer revogar lei de Tarcísio que nomeou a estrutura como Olinda Bolsonaro; 'Querem apagar tudo o que tenha o nome Bolsonaro', reage Carlos

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 13h42 | Atualizado em 13 jun 2026, 10h28
Bolsonaro e sua mãe, Olinda
O presidente Jair Bolsonaro, com a mãe Olinda Bonturi Bolsonaro (Twitter/Reprodução)
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Deputada do PT propõe tirar nome da mãe de Bolsonaro de viaduto em SP Priorize VEJA no Google

A deputada estadual Beth Sahão (PT), de São Paulo, apresentou nesta sexta-feira, 12, um projeto de lei para revogar a denominação de um viaduto em Diadema, região metropolitana do ABC, como Olinda Bolsonaro, uma homenagem à mãe do ex-presidente Jair Bolsonaro falecida em janeiro de 2022.

A proposta de homenagear a mãe de Bolsonaro com o nome do viaduto — que fica no km 15 da Rodovia dos Imigrantes (que liga a capital paulista à Baixada Santista) — foi do deputado Paulo Mansur (PL). Aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), foi sancionado na quarta-feira, 10, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A ideia do projeto de Sahão é revogar a lei assinada por Tarcísio e nomear o viaduto como Bia Pardi, em homenagem à professora Beatriz Accorsi Pardi, uma das fundadoras do PT e deputada estadual por dois mandatos (1991 a 1998) — ela morreu na última terça-feira, 9, aos 84 anos de idade.

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Na justificativa do projeto, a deputada Beth Sahão diz que a homenagem a dona Olinda Bolsonaro foi aprovada para agradar ao seu filho mais famoso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado por tentativa de golpe de estado e está em prisão domiciliar.

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“A permanência dessa homenagem revela-se incompatível com o contexto institucional e histórico contemporâneo (…). Embora a homenagem não tenha sido formalmente concedida ao ex-presidente, é inequívoco que a escolha de sua mãe como patrona de equipamento público estadual possui forte carga simbólica associada à sua figura política. Em um Estado Democrático de Direito, a preservação da memória pública deve estar alinhada aos valores constitucionais consagrados pela Constituição de 1988, especialmente a defesa da democracia, da legalidade constitucional e das instituições republicanas”, diz Sahão na justificativa do projeto.

Por outro lado, diz Sahão, a denominação do viaduto como Bia Pardi “presta homenagem a uma personalidade cuja trajetória pública se confunde com a própria história da redemocratização paulista e da luta pela educação pública de qualidade”.

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Carlos Bolsonaro reage

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), pré-candidato ao Senado por Santa Catarina e neto de dona Olinda Bolsonaro, foi às redes sociais. “O PT não respeita nem a memória de uma mãe. Querem apagar tudo o que tenha o nome Bolsonaro”, diz veja reprodução do post abaixo.

Carlos Bolsonaro critica projeto que retira homenagem a sua avó, Olinda Bolsonaro
Carlos Bolsonaro critica projeto que retira homenagem a sua avó, Olinda Bolsonaro (X - Carlos Bolsonaro/Reprodução)
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