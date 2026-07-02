Deputada do PT propõe auxílio para que vítimas de violência doméstica ‘reconstruam’ vidas
Benefício de 5 mil reais poderia ser usado na compra de móveis, eletrodomésticos e itens essenciais para a montagem de uma nova moradia
Em meio ao avanço do PL da Misoginia na Câmara dos Deputados, a deputada Ivoneide Caetano protocolou um projeto que sugere a criação do auxílio reconstrução do lar, que destinaria 5 mil reais para mulheres vítimas de violência doméstica que precisaram deixar suas residências em razão de medida protetiva.
Os recursos poderão ser usados na compra de móveis, eletrodomésticos e itens essenciais para a montagem de uma nova moradia.
A iniciativa pretender proporcionar condições concretas para que essas mulheres reconstruam suas vidas com autonomia, segurança e dignidade.
Em outra frente, a parlamentar do PT propõe o aperfeiçoamento da legislação eleitoral para fortalecer o combate às fraudes nas cotas de gênero.
O texto estabelece critérios mais objetivos para identificar candidaturas fictícias criadas apenas para cumprir o percentual mínimo de participação feminina nas eleições, além de ampliar a responsabilização dos partidos políticos envolvidos nessas práticas.