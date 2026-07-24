Deputada do PSOL-PA sofre nova ameaça de morte e cobra apuração das autoridades
Com plano de atentado e intimidações recorrentes, Lívia Duarte aciona a Segurança Pública do estado e o Conselho Nacional de Direitos Humanos
A deputada estadual paraense Lívia Duarte (PSOL-PA) é alvo de nova ameaça de morte. O caso foi formalizado junto às autoridades de segurança e órgãos de direitos humanos para garantir a proteção da parlamentar.
O conteúdo das intimidações envolve ofensas e a descrição de um plano para matar a deputada com um ataque a bomba. De acordo com informações divulgadas pelo PSOL, essa é a quarta ameaça sofrida por Lívia somente na vigência do atual mandato.
Além de um novo boletim de ocorrência, o gabinete da parlamentar acionou a Presidência da Assembleia Legislativa do Pará, a Secretaria de Segurança Pública do estado, o Ministério Público e o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Até o momento, ninguém foi preso pelas ameaças anteriores.
O PSOL manifestou solidariedade à deputada e ressaltou que a responsabilização dos autores dos ataques é fundamental para fortalecer o processo democrático, permitir que mais vozes femininas ecoem em espaços de poder e impedir que a violência política silencie, em especial, mulheres negras.
Mesmo diante da gravidade do caso, a deputada Lívia Duarte reafirmou seu compromisso em manter a atuação política e apoiar a defesa das minorias e das causas sociais.