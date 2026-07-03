Deputada do Psol lança campanha para tentar blindar mandato na Alerj

Alvo frequente de diversas ofensivas da oposição, a deputada estadual Renata Souza, do Psol, lançou uma campanha em defesa do livre exercício de seu mandato parlamentar.

A iniciativa tem como objetivo fazer frente os sucessivos movimentos que buscam restringir sua atuação política, incluindo pedidos de cassação e a abertura de procedimentos disciplinares relacionados a manifestações realizadas em plenário e ao exercício de suas prerrogativas parlamentares.

O lançamento foi acompanhado por mais de 30 coletivos e organizações da sociedade civil, especialmente dos movimentos negro, de mulheres e de defesa dos direitos humanos.

“Fui eleita para exercer um mandato combativo, fiscalizador e comprometido com os direitos humanos, com as mulheres, com a população negra e com as periferias. Nenhuma iniciativa que busque limitar ou constranger essa atuação mudará o compromisso que assumi com o povo do Rio de Janeiro”, promete Renata.

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A psolista pontua que sua conduta parlamentar sempre esteve pautada pelo respeito às instituições e pela defesa do interesse público. “Meu compromisso sempre foi com a defesa da democracia e com a garantia de direitos para quem mais precisa da atuação do poder público. Não vou recuar diante de qualquer tentativa de dificultar o exercício do mandato que a população fluminense me confiou. Seguiremos trabalhando com independência, transparência e responsabilidade, honrando cada um dos mais de 174 mil votos que recebemos nas urnas”.