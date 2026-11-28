O presidente Lula surpreendeu aliados, adversários, o mercado financeiro e o setor produtivo com o convite ao chefe do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para comandar o Ministério da Fazenda. Em seus três mandatos, o cargo sempre foi reservado ao PT, que ficará sem um dos mais poderosos espaços no governo a partir do próximo ano.

Uma parcela do partido corre o risco de sofrer outro revés, já que a opção por Trabuco reforça a percepção de que Lula levará adiante novas medidas de ajuste fiscal. O presidente já autorizou o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, a elaborar uma proposta de emenda constitucional sobre o assunto, que poderia trazer travas para o crescimento das despesas obrigatórias, o que é considerado um tabu em setores da esquerda.

Se a PEC for apresentada, será mais um gesto de Lula que ultrapassa as fronteiras de seu campo político, abre a possibilidade de diálogo com outros atores e reduz o ceticismo de certos segmentos quanto ao futuro governo. Neste fim de ano, o Congresso já aprovou o pacote emergencial de ajuste proposto para permitir a incorporação de promessas de campanha ao Orçamento de 2027.

As cúpulas de Senado e da Câmara também já mostraram que estão dispostas a votar novas iniciativas no campo fiscal. Os partidos do Centrão também. Essas siglas aderiram à candidatura de Flávio Bolsonaro depois de o Zero Um sair na frente de Lula no primeiro turno, mas, depois da virada do presidente no segundo turno, passaram a negociar uma adesão ao governo. A janela de oportunidade está aberta.

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“Se o presidente não mantiver o Congresso sob pressão da agenda do Executivo, o Congresso cria a agenda dele. E a agenda do Congresso é de múltiplos gastos espalhados por todos os cantos”, diz um experiente observador da cena política. Outro veterano de Brasília, aliado de primeira hora de Lula, argumenta que o presidente, se quiser avançar com a sua pauta no Legislativo, deveria dar a um integrante do Centrão o controle da articulação política. A missão no terceiro mandato de Lula ficou nas mãos do PT, que não tem boa reputação em negociações com outras siglas.

Além da confirmação de Trabuco como futuro ministro da Fazenda, o presidente fez na quinta-feira outro movimento destinado a ampliar seu campo de negociação. Ele recebeu no Palácio do Planalto o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, que é filiado ao Republicanos e apoiou Flávio Bolsonaro na corrida presidencial.

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O anfitrião registrou o encontro em suas redes sociais com fotos e vídeos que retratam o clima amistoso e a promessa de parceria. “Governar é trabalhar para todos com diálogo, respeito e compromisso com o que realmente importa: melhorar a vida do povo brasileiro”, escreveu Lula. Quanta mais ampla a administração, maior a sua chance de sucesso.