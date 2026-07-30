Depois de impasse com DC, Aldo Rebelo vai para campanha de Ronaldo Caiado

O ex-ministro Aldo Rebelo não quis esperar pela convenção do DC, marcada para o próximo domingo, 2, e anunciou nesta quinta-feira, 30, que fará parte da campanha presidencial de Ronaldo Caiado (PSD).

Integrante dos governos de Dilma Rousseff e do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rebelo pretendia disputar o Planalto pelo DC, mas foi preterido em favor do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa. A disputa acabou na Justiça e segue sem definição. Barbosa, por sua vez, ainda não confirmou se será candidato — ele também é cotado para compor a chapa de Romeu Zema (Novo) como vice.

A convite de Caiado e de Gilberto Kassab, presidente do PSD e candidato a vice da chapa, o ex-ministro assumirá a coordenação da campanha. No último domingo, 26, ele já havia participado da convenção que oficializou a candidatura de Caiado e discursou em defesa de um projeto nacional voltado ao desenvolvimento.