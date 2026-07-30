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Política

Depois de impasse com DC, Aldo Rebelo vai para campanha de Ronaldo Caiado

Ex-ministro havia acionado a Justiça para concorrer à Presidência pelo DC

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 17h28
Um homem de camisa azul clara, sorrindo e com os braços erguidos, segura uma bandeira do Brasil sobre a cabeça, em meio a uma multidão de pessoas que o aplaudem e sorriem. À sua direita, uma mulher de blusa preta aplaude com as mãos no rosto. À esquerda, um homem de chapéu claro e bigode observa. Ao fundo, uma tela exibe a palavra PRA em letras brancas. A cena é de um evento político ao ar livre, com luz solar intensa
Convenção do PSD em São Paulo, com Aldo Rebelo à esquerda de Ronaldo Caiado (Divulgação/PSD/.)
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O ex-ministro Aldo Rebelo não quis esperar pela convenção do DC, marcada para o próximo domingo, 2, e anunciou nesta quinta-feira, 30, que fará parte da campanha presidencial de Ronaldo Caiado (PSD).

Integrante dos governos de Dilma Rousseff e do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rebelo pretendia disputar o Planalto pelo DC, mas foi preterido em favor do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa. A disputa acabou na Justiça e segue sem definição. Barbosa, por sua vez, ainda não confirmou se será candidato — ele também é cotado para compor a chapa de Romeu Zema (Novo) como vice.

A convite de Caiado e de Gilberto Kassab, presidente do PSD e candidato a vice da chapa, o ex-ministro assumirá a coordenação da campanha. No último domingo, 26, ele já havia participado da convenção que oficializou a candidatura de Caiado e discursou em defesa de um projeto nacional voltado ao desenvolvimento.

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