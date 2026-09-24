Depois de evento com artistas, Lula faz ato em território inimigo no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva participaram nesta quinta-feira, 24, de um ato de campanha em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ao lado do ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo fluminense, e de Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), que concorrem ao Senado. Em território inimigo – São Gonçalo é o berço político do candidato bolsorista Douglas Ruas (PL), principal adversário de Paes -, Lula procurou mobilizar a militância para virar votos e tentar liquidar a eleição no primeiro turno, o que seria inédito desde a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, em 1998. “Nós precisamos acabar com essa eleição no primeiro turno para não ter segundo turno”, disse o petista ao pedir que os apoiadores incentivem idosos com mais de 70 anos, que não são obrigados a votar, a sair às urnas no dia 4 de outubro. “Idade não é motivo para não ir votar“.

Lula prometeu acabar com as apostas online, as bets, e enfrentar a violência contra a mulher, endurecendo as punições para agressores. Também atacou Flávio Bolsonaro. “Não cabe a representação de miliciano lá dentro [no Palácio do Planalto]”, disparou. O presidente pediu votos para Benedita, que aparece em primeiro nas pesquisas de intenção de voto para o Senado no Rio, e Pedro Paulo. As vagas no Congresso são consideradas prioritárias pelo bolsonarismo para tentar avançar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “A gente não pode permitir que a direita faça maioria no Senado. Se não, eles vão transformar esse país num inferno”, pediu o petista.

O presidente também endereçou a crise do Banco Master e os desdobramentos que atingiram o STF. “A gente não pode permitir que a Suprema Corte brasileira fique sob suspeita. A verdade tem que vir a público. Vamos deixar todo mundo ser investigado”, defendeu.

Eduardo Paes também discursou. De olho no eleitorado gonçalense – a cidade é o segundo maior colégio eleitoral do estado -, prometeu começar, pelo município, um plano de retomada dos territórios dominados por facções e milícias. “Essa cidade tem quase metade do seu território ocupada pelo crime organizado, pelo poder paralelo. O primeiro território a ser devolvido aos homens e mulheres de bem e às famílias desses estado vai se dar na cidade de São Gonçalo, mais especificamente no Complexo do Salgueiro”, declarou. O ex-prefeito ainda prometeu tirar do papel a linha 3 do metrô para conectar a capital a São Gonçalo. A cidade é governada pelo capitão Nelson (PL), pai de Douglas Ruas. Também fez um apelo pelo voto útil, uma tentativa de evitar um eventual segundo turno. “Não dá pra ficar com essa histórica de voto crítico”.

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Lula intensificou a campanha no Rio nesta reta final do primeiro turno para tentar reduzir a vantagem de Flávio no estado. Segundo a pesquisa mais recente, divulgada nesta quarta-feira, 23, pela Quaest, o senador tem 44% das intenções de voto, contra 36% do petista. A diferença aumentou de 6 para 8 pontos percentuais em relação ao último levantamento do instituto, publicado no dia 8. O presidente esteve ontem em um evento na Fundição Progresso, na Lapa, com artista como Chico Buarque, Marieta Severo, Paulinho da Viola, Lenine, Chico César, Mestre Ciça, Malu Mader, Tony Belotto, Cissa Guimarães, Leandro Vieira, Daniela Mercury e Fernanda Abreu.