Depois da polêmica da padroeira, Aparecida dá maioria dos votos a Flávio

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Aparecida do Norte, palco de intensas discussões eleitorais sobre a padroeira do Brasil, registrou a vitória de XXXXX no primeiro turno das eleições presidenciais. A cidade, que abriga a imagem da santa, foi cenário de polêmicas entre os candidatos e boatos sobre a retirada do título de Nossa Senhora Aparecida.

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Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no primeiro turno em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. Ele teve 58,30% votos, contra 32,12% do presidente Lula (PT), candidato à reeleição. A cidade abriga não só a basílica construída em homenagem à padroeira do Brasil como também a imagem da Santa que esteve no centro de um embate que envolveu os dois principais candidatos na reta final da campanha.

A polêmica começou com uma postagem do humorista Antonio Tabet que escreveu em sua rede social que “a família miliciana” odiava “tanto mulher preta que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida!”. Depois disso, alguém lembrou que, há 20 anos, um deputado havia apresentado um projeto de lei que mudava o título de Nossa Senhora Aparecida de “padroeira do Brasil” para “padroeira dos brasileiros católicos”. Na sequência, alguém também lembrou que esse mesmo parlamentar, muito tempo depois da proposta ter sido arquivada, assessorou o então presidente Jair Bolsonaro.

Misturando essas informações, nasceu a versão difundida pela internet de que se Flávio Bolsonaro fosse eleito, Nossa Senhora perderia o posto de padroeira do Brasil. Impulsionada por petistas, a mentira se espalhou rapidamente e provocou danos à campanha do senador oposicionista, que recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A campanha de Flávio Bolsonaro recorreu à justiça. O que parecia uma questão simples de ser resolvida, se transformou num embaraçoso enfrentamento entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois de uma guerra de liminares, o TSE determinou que as postagens contendo as informações falsas fossem retiradas do ar.

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A partir da fake news, a primeira-dama Janja da Silva postou uma fotografia do marido com a padroeira. Lula foi a comícios em Belém e Fortaleza, onde carregou a imagem da santa ao lado de aliados. “Enquanto eu for presidente da República, ninguém vai avacalhar Nossa Senhora Aparecida”, disse o presidente.

Flávio, por sua vez, ergueu uma imagem de Nossa Senhora em um comício e chegou a comparar o boato que o relacionou à revogação do título de padroeira ao episódio em que o pai, Jair Bolsonaro, recebeu uma facada faltando um mês para as eleições de 2018.

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Em 2022, quando Bolsonaro concorreu à reeleição contra Lula, o resultado foi favorável ao ex-capitão no primeiro turno. O então presidente obteve 55,51% dos votos no município, localizado a 170 quilômetros da capital, que tem quase 27 000 eleitores. No segundo turno, Bolsonaro ampliou a vantagem e obteve 62,89% dos votos.