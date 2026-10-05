⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Depois da polêmica da padroeira, Aparecida dá maioria dos votos a Flávio

Flávio Bolsonaro conquistou 58,30% dos votos na cidade que abriga santuário em homenagem à santa que gerou polêmica na reta da campanha eleitoral

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 09h10 | Atualizado em 5 out 2026, 10h07
Homem de camisa polo amarela, com broche no peito, sorri e faz sinal de V com as duas mãos, atrás de uma cabine de votação da Justiça Eleitoral
Flávio Bolsonaro (Mauro Pimentel/AFP)
Continua após publicidade
Depois da polêmica da padroeira, Aparecida dá maioria dos votos a Flávio Priorize VEJA no Google

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no primeiro turno em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. Ele teve 58,30% votos, contra 32,12% do presidente Lula (PT), candidato à reeleição. A cidade abriga não só a basílica construída em homenagem à padroeira do Brasil como também a imagem da Santa que esteve no centro de um embate que envolveu os dois principais candidatos na reta final da campanha.

A polêmica começou com uma postagem do humorista Antonio Tabet que escreveu em sua rede social que “a família miliciana” odiava “tanto mulher preta que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida!”. Depois disso, alguém lembrou que, há 20 anos, um deputado havia apresentado um projeto de lei que mudava o título de Nossa Senhora Aparecida de “padroeira do Brasil” para “padroeira dos brasileiros católicos”. Na sequência, alguém também lembrou que esse mesmo parlamentar, muito tempo depois da proposta ter sido arquivada, assessorou o então presidente Jair Bolsonaro.

Misturando essas informações, nasceu a versão difundida pela internet de que se Flávio Bolsonaro fosse eleito, Nossa Senhora perderia o posto de padroeira do Brasil. Impulsionada por petistas, a mentira se espalhou rapidamente e provocou danos à campanha do senador oposicionista, que recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Siga

A campanha de Flávio Bolsonaro recorreu à justiça. O que parecia uma questão simples de ser resolvida, se transformou num embaraçoso enfrentamento entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois de uma guerra de liminares, o TSE determinou que as postagens contendo as informações falsas fossem retiradas do ar.

Continua após a publicidade

A partir da fake news, a primeira-dama Janja da Silva postou uma fotografia do marido com a padroeira. Lula foi a comícios em Belém e Fortaleza, onde carregou a imagem da santa ao lado de aliados.  “Enquanto eu for presidente da República, ninguém vai avacalhar Nossa Senhora Aparecida”, disse o presidente.

Flávio, por sua vez, ergueu uma imagem de Nossa Senhora em um comício e chegou a comparar o boato que o relacionou à revogação do título de padroeira ao episódio em que o pai, Jair Bolsonaro, recebeu uma facada faltando um mês para as eleições de 2018.

Continua após a publicidade

Em 2022, quando Bolsonaro concorreu à reeleição contra Lula, o resultado foi favorável ao ex-capitão no primeiro turno. O então presidente obteve 55,51% dos votos no município, localizado a 170 quilômetros da capital, que tem quase 27 000 eleitores. No segundo turno, Bolsonaro ampliou a vantagem e obteve 62,89% dos votos.

Publicidade
TAGS:
Basílica de Nossa Senhora Aparecida
Bastidores de Brasília
Eleições
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
PL - Partido Liberal
Política
PT - Partido dos Trabalhadores
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).