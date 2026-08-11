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Política

Depois da crise, Michelle e Flávio Bolsonaro ensaiam nova sintonia na campanha

Após meses de tensão, ex-primeira-dama e candidato à Presidência gravam juntos e dizem ter deixado as desavenças de lado

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 16h11 | Atualizado em 11 ago 2026, 16h24
Michelle e Flávio Bolsonaro
Michelle e Flávio Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução | Carlos Moura/Agência Senado)
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Depois da crise, Michelle e Flávio Bolsonaro ensaiam nova sintonia na campanha Priorizar nos meus resultados Google

Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro deixaram de lado as divergências que marcaram a pré-campanha e apareceram juntos nesta terça-feira, 11, durante a gravação do programa eleitoral do candidato à Presidência. Foi o primeiro encontro público entre os dois desde a crise familiar que veio à tona nos últimos meses. Ao comentar a reaproximação, Michelle afirmou que os dois conversaram e decidiram se unir em torno da campanha. “Qual família que não é perfeita? Levanta a mão aí quem não tem problema na família”, disse a ex-primeira-dama após a agenda. Ela afirmou que eles colocaram uma “pedra” na briga e que o assunto é “página virada”.

O conflito entre Michelle e Flávio havia sido exposto por ela nas redes sociais em junho. Na ocasião, a ex-primeira-dama afirmou ter sido maltratada e humilhada pelo enteado e disse que os dois não se falavam desde o fim de 2025. A crise envolveu também divergências sobre as articulações do PL no Ceará.

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Em julho, Flávio publicou um vídeo pedindo desculpas pelos episódios que causaram “desconforto” e convidou Michelle a participar de sua campanha. Ela respondeu que recebeu o gesto “com muita paz” e, desde então, os dois passaram a dar sinais públicos de reaproximação.

Antes da gravação, Flávio havia classificado a participação da madrasta como uma “grande honra” e destacado sua atuação em defesa da comunidade surda. Além de Michelle, outros candidatos do PL ao Senado participam das gravações desta terça-feira. A campanha eleitoral começa oficialmente no próximo domingo, 16, e a propaganda no rádio e na televisão terá início em 28 de agosto.

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