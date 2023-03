‘Dentro ou fora do jogo?’: PL quer pesquisa sobre o futuro de Bolsonaro

O PL deve encomendar nos próximos dias uma pesquisa para avaliar a posição do eleitorado diante do cenário político atual e, com base nela, definir de que forma o ex-presidente Jair Bolsonaro pode participar do jogo eleitoral.

O levantamento se dará ao mesmo tempo em que crescem as discussões internas sobre a possibilidade de Bolsonaro ser declarado inelegível pela Justiça Eleitoral e, com isso, ficar impedido de disputar as eleições por pelo menos oito anos.

Conforme mostra reportagem de VEJA desta edição, a inelegibilidade de Bolsonaro tomou conta das rodas de conversa política nos últimos dias e, de forma surpreendente, há uma torcida velada de alguns aliados para que o ex-presidente fique impedido de concorrer aos próximos pleitos.

O tema já é tratado abertamente por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, pelos filhos do ex-presidente e pelo general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa. “Se ele estiver inelegível…” costuma ser uma introdução das falas durante a definição das estratégias partidárias. A avaliação geral hoje é que o ex-presidente é um importante cabo eleitoral e pode ajudar o partido a se consolidar como a maior agremiação de centro-direita conservadora do país.

“O Valdemar acha que na próxima eleição de prefeitos nós vamos arrebentar porque o Bolsonaro vai estar muito bem, independentemente da condição eleitoral dele. E o Valdemar acha até que se ele tiver inelegível, o apoio pode ser ainda mais forte do que elegível. Apareceria como perseguido”, afirma um influente parlamentar do PL.

A pesquisa a ser encomendada, portanto, vai avaliar como o eleitorado se porta diante de Bolsonaro, o peso da rejeição dele e como o ex-presidente pode continuar angariando votos para a legenda — seja ele candidato ou não nos próximos anos.