Demóstenes reassume vaga no MP de Goiás

Cassado na última semana por envolvimento com o grupo do bicheiro Carlinhos Cachoeira, o ex-senador Demóstenes Torres reassumiu nesta sexta-feira sua vaga de procurador de Justiça no Ministério Público de Goiás.

O ex-parlamentar havia se licenciado do posto em 1998 para ocupar a secretaria de Segurança Pública do estado. Em seguida, foi eleito para dois mandatos consecutivos como senador da República.

De volta ao cargo de procurador, Demóstenes Torres responderá a um procedimento disciplinar para que se apure uma possível “falta funcional”. A abertura do processo tem como justificativa o fato de ser preciso avaliar se o ex-senador poderia integrar os quadros de uma instituição que, via de regra, tem a função de zelar pelos interesses públicos. Com a cassação por quebra de decoro, o político goiano banido de qualquer cargo eletivo pelo menos até 2027.

No procedimento disciplinar contra Demóstenes, a corregedoria-geral do MP de Goiás deve levar em conta, por exemplo, a Lei Orgânica do Ministério Federal, que estabelece que seus integrantes precisam manter “ilibada conduta pública e particular”.

A Lei Orgânica do MP goiano também prevê que os integrantes do Ministério Público desempenhem “com independência, zelo, presteza, serenidade e exatidão suas funções, exercendo com probidade as atribuições previstas”, além de “manter conduta ilibada e irrepreensível na vida pública e particular, guardando decoro pessoal”.