Democracia será garantida pelas urnas eletrônicas, diz Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, disse neste sábado, 14, em um congresso em Salvador (BA), que a democracia será garantida no Brasil com eleições limpas realizadas por meio das urnas eletrônicas.

“Vamos garantir a democracia no Brasil com eleições limpas, transparentes e por urnas eletrônicas”, disse o ministro, que estará na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições de 2022.

“Em 19 de dezembro, quem ganhar vai ser diplomado nos termos constitucionais, e o Poder Judiciário vai continuar fiscalizando e garantindo a democracia”, completou.

A fala de Moraes ocorre no momento em que o presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar a lisura do sistema de votação eletrônica do país e a levantar suspeitas sobre se irá ou não respeitar o resultado da corrida presidencial deste ano.

Relator do inquérito que investiga aliados bolsonaristas por supostamente integrarem milícias digitais voltadas a atacar a democracia, Moraes também aproveitou seu discurso no evento para mandar um recado aos membros desses grupos, ao afirmar que a internet “deu voz aos imbecis”.

“De quatro em quatro anos tem eleições, e essas milícias digitais sabem disso. O Poder Judiciário não pode e não vai se acovardar, eu tenho absoluta certeza disso. O Poder Judiciário não pode e não vai se acovardar perante essas agressões”, disse o ministro. “A internet deu voz aos imbecis. Como não dá para atacar o povo, começaram a atacar os instrumentos que garantem a democracia”, acrescentou.

Moraes fez um discurso de cerca de 30 minutos durante o Congresso Brasileiro de Magistrados, na capital baiana.