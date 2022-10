Deltan declara apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno

Atualizado em 3 out 2022, 14h59 - Publicado em 3 out 2022, 14h57

Eleito deputado federal com mais de 344.000 votos, o ex-procurador Deltan Dallagnol, que chefiava as investigações da Operação Lava-Jato no Paraná, declarou nesta segunda-feira, 3, apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. Filiado ao Podemos, Deltan elencou nas redes sociais os motivos pelos quais endossa a candidatura do atual mandatário ao Palácio do Planalto e rejeita tanto a eleição de Lula quanto um eventual governo petista.

“Corruptos, vocês não vencerão. Eu agora vou fazer oposição à candidatura do Lula ou ao seu governo por sete razões: mensalão, petrolão, aumento da violência, saque às estatais, defesa da censura, apoio a ditaduras e a maior crise econômica da história”, disse o ex-chefe da força-tarefa do petrolão em um vídeo postado nas redes sociais.

O novo deputado afirmou que estará com Bolsonaro na campanha. “No segundo turno meu voto vai ser em Bolsonaro, contra Lula e o PT”, disse o deputado eleito. “Nós precisamos unir o centro e a direita no Congresso em torno do combate à corrupção”, completou. Além de Dallagnol, a abertura das urnas neste domingo confirmou a eleição do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) como senador pelo Paraná e da advogada Rosângela Moro (União Brasil) como deputada federal por São Paulo. A trinca pretende defender no Congresso pautas relacionadas ao fim do foro privilegiado, à prisão após condenação em segunda instância e ao combate aos crimes de colarinho branco.