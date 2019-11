Defesa de Lula avalia lançar ‘vaquinha virtual’ para custear despesas

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia lançar uma campanha de arrecadação para custear suas despesas. Em entrevista exclusiva publicada na edição 2662 de VEJA, o advogado Cristiano Zanin Martins afirma que é o próprio Lula quem banca o trabalho de representação jurídica perante os tribunais, mas que o bloqueio de bens imposto ao petista pela Justiça tem causado prejuízos.

“Ele sempre bancou seus advogados, mas o bloqueio de seus bens há um ano causou um prejuízo relevante à sua defesa. Isso nós colocamos formalmente nas peças dos processos, mas temos o dever ético de não entrar em detalhes. Avaliamos a possibilidade de abrir um crowdfunding. Não há definição sobre meta de arrecadação, mas, se a Justiça não liberar os recursos, vemos essa alternativa como a única para fazer frente aos custos da defesa diante dos passos relevantes que ainda estão pela frente.”

O advogado também afirma que os 16 milhões de reais que já foram alvo de bloqueio estão além do patrimônio de seu cliente mais famoso. “Parte substancial do patrimônio do Lula provém de palestras licitamente realizadas pelo ex-presidente e nem de longe chega a essas quantias que muitas vezes são indicadas nos processos”. Na entrevista, Zanin Martins explica como, na sua visão, o ex-juiz Sergio Moro induziu o Judiciário ao erro e conta como pretende recuperar os direitos políticos do petista.